Mendonça paralisa julgamento no TSE após maioria decidir a favor de Lula

Mendonça determinou que vídeo fosse removido do horário eleitoral o vídeo em que a campanha do PT - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, e suspendeu o julgamento sobre a remoção de um vídeo da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando havia maioria formada em favor do petista. O magistrado paralisou o julgamento do caso quando o placar estava em 4 a 3 a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O plenário virtual da Corte analisou uma decisão do próprio ministro que mandou retirar do ar um vídeo em que a campanha de Lula critica o “tesouraço” prometido por Flávio Bolsonaro (PL). Mendonça determinou que fosse removido do horário eleitoral o vídeo em que a campanha do PT afirma que os cortes em um eventual governo Flávio serão feitos no Farmácia Popular, Minha Casa, Minha Vida e Mais Médicos.

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O ministro entendeu que o “tesouraço” se refere a cortes na estrutura administrativa e à redução de cargos, não à redução de recursos para programas sociais. Mas a maioria do plenário, formado por sete ministros, entendeu no sentido contrário e votou para manter a reprodução do vídeo no horário eleitoral.

Com o pedido de destaque, os votos terão de começar do zero no plenário físico, e a data do julgamento será agendada pelo presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques, aliado de Mendonça.