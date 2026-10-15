TRE-RJ confirma Douglas Ruas como governador eleito no primeiro turno

Com a exclusão desses votos do cálculo dos votos válidos, Ruas passou de 49,27% para 50,88%. - (crédito: AFP)

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) proclamou, nesta quinta-feira (15/10), Douglas Ruas (PL) como governador eleito do estado no primeiro turno das eleições de 2026. A decisão foi tomada após o plenário homologar, por unanimidade, o resultado da retotalização dos votos.

Ruas obteve 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para garantir a eleição sem a realização de um segundo turno. A chapa tem Fernanda Anchieta Louback, também do PL, como vice-governadora eleita.

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“Os votos computados demonstram que a chapa integrada por Douglas Ruas dos Santos e Fernanda Anchieta Louback foi eleita para os cargos de governador e vice-governadora, com 50,88%, sendo desnecessária a realização do segundo turno, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.504/1997, por terem obtido a maioria absoluta dos votos válidos”, afirmou o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares.

A retotalização ocorreu no último sábado (10), na sede do tribunal, no centro do Rio de Janeiro. O procedimento foi determinado após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e anular os 274.411 votos recebidos por ele.

Com a exclusão desses votos do cálculo dos votos válidos, Ruas passou de 49,27% para 50,88%. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado, passou de 42,76% para 44,16%.