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ELEIÇÕES 2026

Renan questiona alcance da direita nas redes e alerta para risco à democracia

Ex-candidato à Presidência acredita que a Meta está sendo omissa e que existe um padrão nas redes bolsonaristas

Renan mostrou um gráfico de engajamento de Nikolas, que aponta um engajamento 12 vezes maior que o da influenciadora Kylie Jenner - (crédito: Reprodução)
Renan mostrou um gráfico de engajamento de Nikolas, que aponta um engajamento 12 vezes maior que o da influenciadora Kylie Jenner - (crédito: Reprodução)

O ex-candidato à Presidência da República Renan Santos, filiado ao Missão, publicou um vídeo nesta quinta-feira (15/10) em que questiona o alcance de perfis de direita nas redes sociais, como o do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e levanta suspeitas sobre a atuação da Meta, empresa responsável pelo Instagram. 

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Segundo ele, os números nas redes sociais são atualmente um dos fatores de maior peso na eleição de parlamentares. Renan também afirmou que, caso a empresa esteja favorecendo candidatos, a “democracia está sendo destruída”.

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“Tem um padrão que vem se estabelecendo através de uma empresa que age politicamente e que, no mínimo, deveria ser checada. Se um país hoje elege seus candidatos para o Parlamento baseado em redes sociais, se uma rede social está favorecendo um candidato, ela está destruindo a democracia, e as eleições, por exemplo, para o Legislativo, teriam que ser anuladas nesse caso, se isso fosse provado. É uma suposição baseada em padrões estranhos", disse. 

Renan ainda mostrou um gráfico de engajamento de Nikolas, que aponta um engajamento 12 vezes maior que o da influenciadora Kylie Jenner, que tem 381 milhões de seguidores no Instagram. “Eu não estou duvidando de que o cara seja capaz de engajar. Às vezes, a gente está falando do maior fenômeno de carisma do mundo. Mas deveria encontrar algum tipo de paralelo com outras redes. Não encontra, não encontra.”

Além de Nikolas, Renan também critica o engajamento de toda a bolha bolsonarista. “A turma ligada à bolha dele sempre começa a apresentar números de Instagram desproporcionalmente mais altos do que em todas as outras redes. Estou falando que tem esquema? Não tem como provar. Agora, tem um padrão”, afirma.

Nos últimos dias, a campanha de Lula está em embate com a Meta pelo suposto tratamento desigual das candidaturas, com engajamento desproporcional e inconsistências nas postagens de Lula em comparação com as dos parlamentares bolsonaristas.

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Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti
postado em 15/10/2026 16:42
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