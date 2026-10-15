Mendonça manda retirar vídeos que associam Lula ao PCC e impõe multa de R$ 10 mil

A decisão atende a um pedido da coligação Brasil Pronto Pra Mais e estabelece prazo de três horas para a exclusão das publicações - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou, nesta quinta-feira (15/10), a retirada de três vídeos publicados no Instagram que associam a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). A decisão atende a um pedido da coligação Brasil Pronto Pra Mais e estabelece prazo de três horas para a exclusão das publicações, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

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As publicações foram feitas por Frank Willians de Paula e Marques, responsável pelo perfil @frankoficialreserva, que se apresenta como ex-integrante de organização criminosa. Nos vídeos, publicados em 4 de outubro, ele afirma que o PCC estaria oferecendo R$ 200 a moradores de comunidades para que votassem em Lula, além de acusar integrantes de facções de coagir eleitores e impedir campanhas de candidatos de direita. Segundo Mendonça, as declarações apresentam acusações graves como fatos concretos, mas sem qualquer elemento probatório capaz de sustentá-las.

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Em um terceiro vídeo, o responsável pelo perfil sustenta que PCC e Comando Vermelho teriam firmado uma aliança para promover ataques contra embaixadas e instituições estrangeiras caso Flávio Bolsonaro (PL) vencesse a eleição presidencial.

A publicação também levanta a possibilidade de o TSE não reconhecer uma eventual vitória do senador. Para o magistrado, a divulgação dessas alegações, sem comprovação, pode provocar temor entre os eleitores e comprometer a confiança no processo eleitoral, sobretudo às vésperas do segundo turno.

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Na decisão, Mendonça reconheceu que sua interpretação pessoal sobre os limites da liberdade de expressão era mais ampla, mas afirmou que deve seguir o entendimento firmado pela maioria do TSE, que passou a adotar critérios mais restritivos para propagandas que associem candidatos a organizações criminosas.

O ministro destacou que a orientação precisa ser aplicada de maneira isonômica, independentemente de quem seja o alvo das acusações. “Os mesmos critérios utilizados para reconhecer a ilicitude da associação de Flávio Bolsonaro a organizações criminosas devem ser observados quando a imputação recai sobre Luiz Inácio Lula da Silva”, escreveu.