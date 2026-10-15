Renan Santos: "Deputados do PL não gostam de trabalhar"

Renan Santos criticou os deputados do PL por, segundo ele, não gostarem de trabalhar em suas funções públicas - (crédito: Reprodução)

O candidato derrotado à Presidência Renan Santos (Missão) publicou um vídeo nas redes sociais com críticas direcionadas aos deputados do PL nesta quarta-feira (14/10). Na gravação divulgada na internet, o autor declarou que os parlamentares eleitos pela legenda partidária de direita não gostam de trabalhar no exercício de suas funções públicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele dirigiu perguntas diretas aos cidadãos que votaram no número 22 nas urnas eletrônicas. De acordo com o conteúdo divulgado, os congressistas priorizaram encenações, passos de funk e temas ideológicos para afastar o foco da ausência de trabalho efetivo. Ele argumentou que as manifestações públicas sobre o medo da esquerda serviram para encobrir a falta de dedicação às atividades do parlamento.

"É, amigos, foi gostoso? Apertou o 22 na urna, botou lá os deputados de direita? Eles dançaram muito funk, eles disseram que a esquerda ia morrer de medo. Eles afastaram o travesti hipotético que ia entrar num banheiro. Você tá bem seguro agora ne? A questão é que eles só fizeram tudo isso porque eles não gostam de trabalhar", afirmou Santos no vídeo.





Avaliação sobre nomes citados na publicação

Para fundamentar as afirmações sobre a produtividade legislativa, a manifestação reuniu apontamentos sobre representantes mencionados nominalmente no vídeo.

Pavanato: citado sob a alegação direta de que nunca fez nada de útil durante a sua atuação na Câmara de Vereadores.

Nikolas: apontado no vídeo por não ter aprovado nenhum projeto de lei durante a sua passagem pela Câmara dos Deputados.

Campopiano: descrita na gravação por copiar e colar propostas de outros municípios, mantendo os nomes dessas outras cidades nos textos protocolados em Praia Grande.

Aviso sobre impostos e atuação: registro de que os eleitores responsáveis pela escolha desses quadros não devem reclamar da ausência de trabalho em Brasília ou do aumento na carga tributária, conforme a fala conclusiva em que destacou "Se você é o eleitor que votou nessas pessoas, depois não reclame que eles não tão trabalhando lá me Brasília e você vai pagar mais imposto."

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria