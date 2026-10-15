Renan Santos: "Deputados do PL não gostam de trabalhar"

O candidato derrotado à Presidência Renan Santos (Missão) publicou um vídeo nas redes sociais com críticas direcionadas aos deputados do PL nesta quarta-feira (14/10). Na gravação divulgada na internet, o autor declarou que os parlamentares eleitos pela legenda partidária de direita não gostam de trabalhar no exercício de suas funções públicas.
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Ele dirigiu perguntas diretas aos cidadãos que votaram no número 22 nas urnas eletrônicas. De acordo com o conteúdo divulgado, os congressistas priorizaram encenações, passos de funk e temas ideológicos para afastar o foco da ausência de trabalho efetivo. Ele argumentou que as manifestações públicas sobre o medo da esquerda serviram para encobrir a falta de dedicação às atividades do parlamento.
"É, amigos, foi gostoso? Apertou o 22 na urna, botou lá os deputados de direita? Eles dançaram muito funk, eles disseram que a esquerda ia morrer de medo. Eles afastaram o travesti hipotético que ia entrar num banheiro. Você tá bem seguro agora ne? A questão é que eles só fizeram tudo isso porque eles não gostam de trabalhar", afirmou Santos no vídeo.
Avaliação sobre nomes citados na publicação
Para fundamentar as afirmações sobre a produtividade legislativa, a manifestação reuniu apontamentos sobre representantes mencionados nominalmente no vídeo.
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Pavanato: citado sob a alegação direta de que nunca fez nada de útil durante a sua atuação na Câmara de Vereadores.
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Nikolas: apontado no vídeo por não ter aprovado nenhum projeto de lei durante a sua passagem pela Câmara dos Deputados.
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Campopiano: descrita na gravação por copiar e colar propostas de outros municípios, mantendo os nomes dessas outras cidades nos textos protocolados em Praia Grande.
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Aviso sobre impostos e atuação: registro de que os eleitores responsáveis pela escolha desses quadros não devem reclamar da ausência de trabalho em Brasília ou do aumento na carga tributária, conforme a fala conclusiva em que destacou "Se você é o eleitor que votou nessas pessoas, depois não reclame que eles não tão trabalhando lá me Brasília e você vai pagar mais imposto."
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria