OpenAI alerta PF sobre plano para assassinar Lula em conversa com ChatGPT

A OpenAI alertou a Polícia Federal (PF) sobre conversas de usuários com o ChatGPT que indicavam planos de atacar ou assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. Pelo menos dois homens teriam manifestado intenções de cometer atentados contra o petista. A empresa encerrou a conta de um dos envolvidos e encaminhou o caso às autoridades brasileiras, incluindo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Documentos obtidos pela Folha de S.Paulo indicam que um dos homens cogitou atirar em Lula com um fuzil de precisão e compartilhou símbolos nazistas durante as conversas com a ferramenta de inteligência artificial. O caso também foi confirmado pela Polícia Federal ao Correio Braziliense.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em resposta, a OpenAI afirmou que identificou motivos razoáveis para acreditar que as conversas poderiam evoluir para ações físicas contra o presidente. A empresa explicou que comunica às autoridades situações em que identifica riscos concretos à segurança de outras pessoas.
“ Nossos sistemas são projetados para ajudar a manter as pessoas seguras, tanto em nossas plataformas quanto no mundo real. Quando conversas indicam um risco iminente e concreto de que outras pessoas possam sofrer algum dano, notificamos as autoridades. Neste caso, também notificamos o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em linha com nosso plano de conformidade eleitoral”, afirmou um porta-voz da companhia.
Procurada, a Polícia Federal informou que não comenta possíveis investigações ou procedimentos relacionados a ameaças à segurança de autoridades. Segundo a corporação, a restrição busca preservar a eficácia das medidas de prevenção e apuração.
Homem questionou consequências de matar Lula
No caso considerado mais relevante entre os documentos consultados pela Folha, um homem relatou ao ChatGPT ter observado Lula em um palanque a aproximadamente 400 metros de sua residência.
Durante as conversas, ele perguntou ao chatbot o que aconteceria caso matasse o presidente e quais penas poderia enfrentar se fosse preso. O usuário também compartilhou uma fotografia de uma torre que, segundo o relato, seria utilizada para realizar o ataque.
A sequência de interações levou a OpenAI a considerar que havia motivos para acreditar na possibilidade de a ameaça ultrapassar o ambiente virtual e se converter em violência no mundo real.
A notificação ao TSE, segundo a empresa, ocorreu em conformidade com seu plano de atuação relacionado à segurança eleitoral. A OpenAI não detalhou publicamente as medidas adotadas pelas autoridades após o encaminhamento das informações.
Saiba Mais
- Política Datafolha: 78% votam pelo candidato, e 14% contra o rival
- Política Marinho diz que adiamento de PEC busca preservar capital político do governo
- Política Vorcaro editava matérias do Metrópoles de interesse do Master, aponta PF
- Política Senado aprova por unanimidade PLP que eleva teto de faturamento do MEI
- Política Votação da PEC da Segurança é adiada após impasse sobre maioridade penal
- Política Lula anuncia PEC para garantir transporte gratuito nos fins de semana
Fernanda StricklandRepórter
Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.