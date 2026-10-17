Sarney recebe alta após cirurgia no Maranhão

O ex-presidente da República José Sarney recebeu alta médica na manhã deste sábado (17/10), após permanecer nove dias internado. O escritor e político de 96 anos passou por uma cirurgia abdominal.
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A internação ocorreu na UDI Hospital, da Rede D’Or, em São Luís (MA). Sarney estava na unidade hospitalar desde o dia 09 de outubro para a realização do procedimento cirúrgico.
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Conforme o boletim médico divulgado hoje, o paciente apresentou evolução clínica satisfatória para obter a liberação. As orientações estabelecem que ele continuará sob acompanhamento médico ambulatorial.
Histórico recente de internações
Desde o mês de setembro, o ex-presidente precisou ser internado em outras duas oportunidades:
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no dia 13 de setembro, ele foi internado na UDI Hospital, em São Luís, devido a um quadro de pneumonia;
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no dia 24 de setembro, deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra a pneumonia.
Carreira pública
José Sarney exerceu o cargo de primeiro presidente da República na era da redemocratização, governando o país entre 1985 e 1990.
Sua trajetória política inclui também mandatos como governador do Maranhão e senador da República. O anúncio de sua aposentadoria da carreira política aconteceu no ano de 2014.
Com informações da Agência Brasil*
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.