Sarney recebe alta após cirurgia no Maranhão

O ex-presidente da República José Sarney recebeu alta médica na manhã deste sábado (17/10), após permanecer nove dias internado. O escritor e político de 96 anos passou por uma cirurgia abdominal.

A internação ocorreu na UDI Hospital, da Rede D’Or, em São Luís (MA). Sarney estava na unidade hospitalar desde o dia 09 de outubro para a realização do procedimento cirúrgico.

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Conforme o boletim médico divulgado hoje, o paciente apresentou evolução clínica satisfatória para obter a liberação. As orientações estabelecem que ele continuará sob acompanhamento médico ambulatorial.

Histórico recente de internações

Desde o mês de setembro, o ex-presidente precisou ser internado em outras duas oportunidades:

no dia 13 de setembro, ele foi internado na UDI Hospital, em São Luís, devido a um quadro de pneumonia;

no dia 24 de setembro, deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra a pneumonia.

Carreira pública

José Sarney exerceu o cargo de primeiro presidente da República na era da redemocratização, governando o país entre 1985 e 1990.

Sua trajetória política inclui também mandatos como governador do Maranhão e senador da República. O anúncio de sua aposentadoria da carreira política aconteceu no ano de 2014.

Com informações da Agência Brasil*

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.