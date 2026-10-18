"Vocês verão Jair colocar a faixa de presidente no filho dele", diz Flávio

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, durante o ato na Av. Paulista. - (crédito: Reprodução/TV Celular Flavio Bolsonaro)

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), voltou a falar que, se for eleito, quer que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, entregue a faixa presidencial a ele. No palanque, ao lado de aliados, ele também agradeceu à multidão de apoiadores que compareceram neste domingo (18/10) à Avenida Paulista, em São Paulo, em ato organizado pela própria campanha a uma semana do segundo turno das eleições.

“Quero agradecer de coração. Vocês estão fazendo história, minha gente. Vamos virar essa página triste do Brasil. São só mais sete dias para a gente livrar o Brasil do PT”, gritou, do trio elétrico, o candidato pelo PL, que chegou por volta das 11h (de Brasília) no local. “E vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocar a faixa de presidente da República no filho dele”, acrescentou Flávio.

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O chamado “Bloquinho do 22” na Paulista durou cerca de duas horas e representa um novo formato adotado pela campanha do presidenciável na semana que antecede o dia de votação no segundo turno, para atingir públicos de diferentes segmentos. Ao som de jingles, além de axé e funk, Flávio dançou ao lado de aliados, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em um carro de som em estilo de bloco de carnaval.

A concentração principal do bloco ocorreu onde tradicionalmente há os discursos políticos em manifestações da Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). Há uma semana, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estiveram no mesmo local para uma manifestação a favor do candidato que concorre à reeleição.

Agenda do presidenciável

Nesta semana, estão previstas novas edições do “bloquinho” de Flávio Bolsonaro em capitais do Nordeste, como Aracaju, Recife, São Luís e Fortaleza. O candidato também deve ir a Manaus na terça-feira (20) e encerra a campanha no sábado (24), com agendas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, no mesmo local onde iniciou oficialmente a corrida ao Palácio do Planalto.

Ainda neste domingo (18), Flávio participa do primeiro debate com Lula no segundo turno, que será transmitido pela TV Bandeirantes, além de Jovem Pan News, TV Cultura, TV Gazeta e O Estado de S. Paulo. Será também o primeiro confronto ao vivo entre os dois, que no primeiro turno decidiram não ir a nenhum debate com os outros candidatos.