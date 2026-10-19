Lula volta a desafiar Flávio a abrir sigilos bancário e telefônico; veja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a desafiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) a abrir os sigilos bancário e telefônico. A declaração inicial ocorreu durante o debate transmitido pela Band, na noite de domingo (18/10), e ganhou repercussão na segunda-feira (19/10), com uma publicação em vídeo no Instagram.
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Na gravação divulgada na rede social, Lula explicou a cobrança ao afirmar que "Ontem, vocês viram no debate que eu fiz um desafio ao candidato adversário para que ele abrisse seu sigilo bancário e seu sigilo telefônico, porque é preciso de uma vez por todas provar quem é corrupto nesse país. Estou cansado de ver ladrões e milicianos acusando gente honesta".
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Proposta inclui dados de familiares
O petista afirmou que pretende formalizar a autorização para a quebra das próprias contas e de parentes, sob a condição de reciprocidade do senador. A proposta abrange registros dos dois políticos e também de seus familiares.
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Sobre essa iniciativa, Lula declarou que "Eu fiz o desafio porque vou preparar uma procuração de todos os meus filhos, a minha, para autorizar quebrar meu sigilo bancário, desde que ele se disponha a fazer o mesmo. Dele, dos pais dele, dos irmãos dele. Para a gente saber quem é que rouba quem nesse País. Para ele explicar como comprou uma casa de milhões, sendo que ganha o mesmo salário que eu ganho".
Destino das informações e reação de Flávio Bolsonaro
A sugestão de Lula prevê o envio dos registros de ambos a duas autoridades: o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques.
Confrontado com a proposta no encontro da Band, Flávio Bolsonaro se esquivou e evitou responder se aceita abrir os sigilos. O parlamentar não confirmou nem rejeitou o desafio apresentado.
O senador limitou-se a afirmar que Lula receberia dinheiro sujo "por fora" e que esses valores não estariam registrados em contas bancárias. Flávio não esclareceu se concorda em disponibilizar os próprios dados financeiros e telefônicos.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.