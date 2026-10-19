Lula sobre diminuição da maioridade penal: "Capacidade de mudar de opinião"

Durante sabatina no SBT, nesta segunda-feira (19/10), o presidente Lula (PT) foi questionado sobre o apoio à redução da maioridade penal. Candidato ao segundo turno, o líder petista defendeu a nova postura sobre o tema. “Temos que ter a capacidade de mudar de opinião quando nós somos convencidos do que é importante”, declarou.

Tanto Lula quanto o Partido dos Trabalhadores se posicionaram, historicamente, contrários à medida. Porém, recentes falas do presidente mostraram uma mudança favorável à redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos.

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“É importante lembrar que na proposta de segurança do Haddad, em 2018, já se discutia a diminuição da maioridade penal. A extrema direita queria colocar 14 anos. Eu pedi para que meu líder colocasse a questão dos 16 anos para crimes hediondos”, explica.

Lula afirma que, assim como o direito ao voto é garantido a partir dos 16 anos de idade, os jovens também devem ter responsabilidade em casos de crimes violentos. Atualmente, a maioridade penal no Brasil é fixada aos 18 anos. Sob a ótica penal, menores de idade cometem atos infracionais com tempo máximo de internação de três anos.

“Saidinha”

Questionado sobre posição em relação à saída temporária de presos, Lula defendeu que a “saidinha”, como é conhecida a medida, representa a garantia do direito ao convívio em família.

“O sistema prisional deve ter como objetivo a tentativa de recuperar as pessoas”, afirmou ao citar casos condicionados ao bom comportamento de detentos. “Você não pode, por causa de dois ou três, punir centenas de milhares de pessoas”.

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De acordo com Lula, o critério para a soltura de presidiários depende de autoridades ligadas ao sistema prisional, impedindo o uso da saída temporária por condenados por crimes hediondos.

“Quem cuida da segurança pública nesse país, são os estados. Isso foi definido na Constituição de 88. É o estado que cuida da Polícia Militar. É o estado que cuida da Polícia Civil. A União tem a polícia fazendária, que é a Receita Federal, tem a Polícia Rodoviária e a Polícia Penal”, explica.