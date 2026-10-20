Decisão para Flamengo e Atlético-MG: saiba onde assistir às semifinais

Acompanhe a semifinal da CONMEBOL Libertadores entre Flamengo e Estudiantes, com transmissão pela ESPN e Disney+ - (crédito: Reprodução)

Flamengo e Atlético-MG entram em campo nesta quarta (21) e quinta-feira (22) para disputar vagas nas finais da CONMEBOL Sudamericana e da CONMEBOL Libertadores. A ESPN e o Disney+, pelo plano Premium, cobrem as partidas com equipes nos estádios, transmissões ao vivo e exibição especial no YouTube.

Semifinal do Atlético-MG na Sudamericana

Na quarta-feira (21), o Atlético-MG visita o Montevideo City Torque no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelo duelo de volta da semifinal da CONMEBOL Sudamericana. O time mineiro venceu o jogo de ida por 3 a 0, na Arena MRV, e pode perder por até dois gols de diferença para assegurar a classificação à decisão.

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A transmissão ao vivo ocorre das 18h45 às 21h, na ESPN e no Disney+ Premium. A equipe conta com narração de Vinícius Moura, comentários de Fábio Santos, análise de arbitragem de Renata Ruel e comentários in loco de Mário Marra. Os repórteres Mendel Bydlowski e Vladimir Bianchini atuam direto do gramado.

No YouTube da ESPN, a programação tem início às 17h com o Equipe F Live pré-jogo, comandado por Felipe Motta, com comentários de Ubiratan Leal e entradas de Gustavo Zupak e Leonardo Bertozzi de Montevidéu. Na sequência, às 19h15, Felipe Motta apresenta o Sidecast da partida ao lado de Elton Serra.

Decisão do Flamengo na Libertadores

Na quinta-feira (22), o Flamengo enfrenta o Estudiantes de La Plata no Maracanã pelo confronto de volta da semifinal da CONMEBOL Libertadores. Após o empate por 0 a 0 no primeiro jogo, o clube precisa de uma vitória simples para avançar. Uma nova igualdade no placar leva a definição para os pênaltis.

A partida tem exibição confirmada na ESPN e no Disney+ Premium, das 21h15 às 23h30. Rogério Vaughan lidera a narração, acompanhado pelos comentaristas Paulo Calçade e Zinho. Os repórteres Jéssica Dias e Pedro Henrique Torre trazem as informações da cobertura dentro do Maracanã.

A transmissão no YouTube da ESPN começa às 19h30 com o pré-jogo Equipe F Live, apresentado por João Gonzales, com participações de Fábio Luciano, Jailson Vilas Boas e Vagner Love diretamente do estádio. Às 21h15, Edu Elias comanda o Sidecast do duelo com comentários de Elton Serra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.