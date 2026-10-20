PF aponta movimentação de R$ 130 milhões em conta de amigo de Flávio

Tomaz é amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, e é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. - (crédito: Redes sociais/reprodução)

Uma conta bancária vinculada ao advogado e empresário Willer Tomaz movimentou R$ 130 milhões entre março e maio de 2025, segundo dados reunidos pela Polícia Federal (PF). O volume financeiro chamou a atenção dos investigadores por, aparentemente, não corresponder às atividades econômicas conhecidas do advogado. Tomaz é amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, e é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

De acordo com informações obtidas pela CNN Brasil a partir de documentos da investigação, a PF considera que o montante e o curto período em que as transações ocorreram justificam o aprofundamento das diligências para identificar a origem dos recursos. Os investigadores também apontam que a estrutura operacional das empresas relacionadas a Tomaz aparenta ser incompatível com o volume financeiro movimentado. A hipótese é de que essas estruturas possam ter sido utilizadas para dificultar a identificação da procedência e do destino do dinheiro, além de seus beneficiários finais.

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O caso tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favoravelmente à abertura do inquérito e ao prosseguimento das apurações. A investigação também busca esclarecer possíveis conexões entre as movimentações financeiras, empresas de apostas esportivas e suspeitas de irregularidades em procedimentos relacionados à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

A PF identificou registros de proximidade entre Tomaz e Flávio Bolsonaro em informações extraídas do celular do advogado. O material inclui fotografias e referências a festas, encontros e reuniões. Tomaz também figura entre os proprietários de uma aeronave utilizada pelo senador em uma viagem realizada em janeiro de 2025. O avião era administrado por uma empresa ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Outro ponto da apuração envolve a possível existência de uma conta bancária compartilhada entre Flávio e o advogado. Segundo a PF, o indício surgiu durante a análise de trocas de e-mails entre uma instituição financeira e o escritório de Tomaz. A assessoria do senador negou que os dois tenham mantido uma conta conjunta, e o advogado também contestou a informação.

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Os investigadores examinam ainda operações relacionadas a plataformas de apostas esportivas. Entre os dados levantados está uma movimentação de R$ 35 milhões em uma plataforma, além de saques em casas de apostas no exterior. A PF também apura a relação de Tomaz com o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), especialmente no contexto de um pregão presencial da Loterj vencido pela empresa Pixs.

Em manifestação divulgada no domingo (18/10), Tomaz contestou as suspeitas e criticou a divulgação de informações da investigação durante o período eleitoral. O advogado afirmou que não houve circulação de recursos com empresas de apostas e negou a existência de movimentações financeiras irregulares. Também alegou que o vazamento dos dados teria finalidade política e questionou o uso das informações obtidas por meio da quebra de sigilo telemático.