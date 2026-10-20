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ELEIÇÕES

Nikolas mostra relatos de nordestinos "esquecidos" com críticas a Lula

Vídeo reúne relatos sobre falta de saneamento, custo de vida e migração de jovens e faz críticas ao governo Lula em meio à tentativa de Flávio Bolsonaro de ampliar apoio no Nordeste.

Trecho de vídeo publicado pelo deputado Nikolas Ferreira, na tarde desta terça-feira, com moradora do Nordeste - (crédito: Reprodução/Instagram)
Trecho de vídeo publicado pelo deputado Nikolas Ferreira, na tarde desta terça-feira, com moradora do Nordeste - (crédito: Reprodução/Instagram)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo com depoimentos de moradores do Nordeste sobre dificuldades no acesso a serviços básicos, custo de vida e falta de oportunidades de trabalho. Na gravação, os entrevistados relatam problemas como falta de saneamento, necessidade de usar baldes para tomar banho e gastos com medicamentos. O material também aborda a saída de jovens da região em busca de emprego e estudo em outros estados e faz críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Ao longo do vídeo, moradores descrevem dificuldades enfrentadas no cotidiano e afirmam que os recursos disponíveis não são suficientes para atender às necessidades das famílias. Entre os relatos, há queixas sobre a falta de infraestrutura básica e as condições de acesso à água. A gravação também apresenta depoimentos sobre a insegurança e os efeitos do custo de vida no orçamento doméstico.

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Os gastos com saúde e alimentação aparecem em diferentes momentos do material. Aposentados e pessoas com doenças graves afirmam que têm dificuldade para pagar medicamentos e manter as despesas da casa com a renda mensal. Alguns entrevistados dizem que precisam reduzir os gastos com alimentação para comprar remédios.

A divulgação faz parte da estratégia da campanha de Flávio Bolsonaro para ampliar sua presença em uma região historicamente favorável a Lula. No primeiro turno das eleições de 2026, Lula recebeu 21.494.584 votos nos nove estados do Nordeste, o equivalente a 63,77% dos votos válidos na região, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 10.398.973 votos, ou 30,85%. A diferença entre os dois candidatos foi de 11,1 milhões de votos. Apesar de Lula ter sido o mais votado nos nove estados nordestinos, sua votação caiu em relação a 2022, quando somou 21.753.139 votos na região. Já Flávio superou os 8.787.394 votos recebidos por seu pai, Jair Bolsonaro, no Nordeste há quatro anos, um aumento de cerca de 18,3%. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/10/2026 12:41
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