Entenda como será o debate presidencial da 'Globo' na sexta-feira (23/10)

O último debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) antes do segundo turno das eleições presidenciais será realizado nesta sexta-feira (23/10), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O encontro começa às 21h20, após o Jornal Nacional, e será mediado pelo jornalista César Tralli.

A dinâmica será dividida em três blocos, com perguntas entre os candidatos, discussão de temas definidos pela produção e espaço para assuntos de livre escolha. O debate será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1.

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Como será a dinâmica do debate?

No primeiro bloco, os candidatos farão perguntas relacionadas às cinco regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Um sorteio ao vivo definirá a região de cada rodada e qual candidato fará a primeira pergunta.

No segundo bloco, os presidenciáveis escolherão temas entre dez opções apresentadas pela produção da emissora. Entre os assuntos previstos estão o Sistema Único de Saúde (SUS) e o ensino integral nas escolas.

O terceiro bloco também será dedicado a temas específicos. Já no quarto, Lula e Flávio Bolsonaro poderão escolher livremente os assuntos que desejam discutir. Ao final, cada um terá espaço para as considerações finais.

As regras permitem que os candidatos circulem pelo cenário durante suas falas. Eles também poderão se cumprimentar com um aperto de mão no início e no fim do encontro, mas não poderão se tocar durante o debate.