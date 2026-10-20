Flávio X Lula: saiba horário e quando será o debate na Globo

Flávio Bolsonaro e Lula durante o debate presidencial do segundo turno, organizado pela Band - (crédito: Renata Pizzuto/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam do debate presidencial do segundo turno na sexta-feira (23/10). O encontro começa às 21h20 nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com transmissão da TV Globo. O jornalista César Tralli comanda o evento.

Os candidatos voltam a se enfrentar após o debate realizado no domingo, 18, pela "Band" e pelo jornal O Estado de S.Paulo. O confronto anterior registrou provocações, bate-bocas e pedidos de expulsão nos bastidores. O clima tenso também atingiu a plateia presente no local.

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No espaço reservado aos convidados, aliados dos dois lados trocaram acusações, celebraram respostas e tentaram orientar os presidenciáveis durante o debate. Em diferentes momentos, integrantes da organização intervieram diretamente para conter os desentendimentos.

A expectativa começou antes do início da transmissão. Flávio Bolsonaro realizou uma oração nas dependências do estúdio, enquanto Lula manteve a tranquilidade enquanto aguardava o início do programa.

Determinações judiciais cancelaram debate anterior

No primeiro turno, a TV Globo cancelou o debate presidencial que seria o último encontro televisivo antes da votação de 4 de outubro. A suspensão aconteceu após o canal receber duas ordens judiciais que alteravam as regras e a composição de participantes.

A primeira deliberação veio da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A magistrada concedeu liminar que impedia a emissora de mostrar o púlpito vazio de Lula. A determinação também proibiu que os outros concorrentes formulassem perguntas ao participante ausente.

O segundo despacho partiu do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele derrubou a resolução do presidente do TSE, Nunes Marques, e determinou o convite a Renan Santos (Missão). Mendes fundamentou a posição com base na pesquisa Quaest de 28 de setembro, levantamento que registrava Zema com 1% das intenções de voto e Renan Santos com 3%.

Na época, Lula já havia informado que não compareceria e participou de entrevista no podcast Flow no mesmo horário. Flávio Bolsonaro, que tinha presença confirmada, divulgou a ausência cerca de duas horas antes da transmissão, justificando a escolha pela "censura imposta ao evento pelo TSE".

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.