Fernanda Bolsonaro destaca propostas de Flávio para mães atípicas

Fernanda Bolsonaro ao lado do marido, o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

Esposa do candidato à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ortodontista e cirurgiã-dentista Fernanda Bolsonaro foi às redes sociais, nesta quarta-feira (21/10), para falar sobre as propostas de campanha do marido direcionadas a mães atípicas, ou seja, mulheres que criam e acompanham filhos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, síndromes genéticas ou outras condições do neurodesenvolvimento.

Em vídeo publicado nas próprias redes, Fernanda faz um apelo às mães do gênero. De acordo com ela, o plano de governo de Flávio conta com "propostas para que as famílias tenham mais apoio". Entre os citados por ela estão escolas com salas sensoriais, professores mais preparados e ambientes que respeitem as necessidades de cada criança.

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De acordo com ela, serão providenciadas ações par melhor qualificação dos professores, para que as crianças autistas com outras condições de neuro-desenvolvimento ou necessidades especiais específicas, possam encontrar nas escolas o "acolhimento, o respeito e a atenção que merecem".

Ainda conforme a ortodontista, a proposta também prevê a ampliação do atendimento especializado, e a facilitação do acesso às terapias e o favorecimento às famílias. "Quem cuida também precisa ser cuidada", afirmou Fernanda.

"Então, mãe, guarda isso no seu coração. Você merece ser ouvida, respeitada, e ter uma rede de apoio de verdade. Cuidar do seu filho também é cuidar de você, e nenhuma mãe deveria enfrentar essa caminhada sozinha", completou.

Confira o vídeo publicado por Fernanda Bolsonaro nas redes sociais: