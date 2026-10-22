Deputado aciona PGR sobre R$ 4 milhões pagos a Flávio por advogado antes de voto no Senado

Rui Falcão quer a quebra de sigilos bancário e fiscal dos envolvidos, o rastreamento da origem e do destino dos recursos - (crédito: Rafaela Gonçalves/ CB)

O deputado Rui Falcão (PT-SP) apresentou, na quarta-feira (21/10), notícia de fato à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando investigação criminal do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do advogado Edvaldo Nilo de Almeida, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O documento questiona o caso do escritório do senador bolsonarista ter recebido R$ 4 milhões da banca de Edvaldo Nilo, nos meses que antecederam a votação do Senado que aprovou a recondução de Nilo ao CNMP. Flávio participou da deliberação sem declarar impedimento.

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O documento cita reportagens que apontaram que o pagamento dos R$ 4 milhões ocorreram em duas parcelas, em agosto e outubro de 2025. As notas fiscais indicavam que se tratava de serviços de “assessoria jurídica”, sem identificação dos clientes ou das causas que justificariam os valores.

Na ação, Falcão questiona se o montante remunerou serviços efetivamente prestados ou se gerou vantagens indevidas relacionadas à recondução ao CNMP. A representação aponta suspeitas de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Rui Falcão pede a quebra de sigilos bancário e fiscal dos envolvidos, o rastreamento da origem e do destino dos recursos, apresentação de documentos comprobatórios dos serviços, além da apuração de eventual relação entre os pagamentos e o exercício do mandato.

O parlamentar solicita ainda que seja examinada uma possível vinculação com a outra investigação em andamento no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo movimentações financeiras relacionadas a Flávio e ao advogado Willer Tomaz.

A representação também requer a verificação de eventual atuação do senador em causas de interesse de entes públicos, hipótese que pode configurar violação constitucional sujeita à perda do mandato.