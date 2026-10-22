Lula propõe secretaria para orientar população de baixa renda sobre finanças

Segundo Lula, a estrutura poderá funcionar como uma secretaria da sociedade civil - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (22/10) que pretende criar uma secretaria voltada à orientação financeira da população de baixa renda em um eventual próximo governo. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais com o deputado federal André Janones (Rede-MG).

Segundo Lula, a estrutura poderá funcionar como uma secretaria da sociedade civil, em vez de um ministério, para evitar o excesso de burocracia. A proposta seria desenvolver orientações para pessoas com rendimentos baixos, incluindo artesãos e trabalhadores que recebem entre R$ 300 e R$ 1 mil.

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“No próximo governo, vou criar, talvez não um ministério, para não transformar as pessoas em burocratas, mas talvez queira criar uma secretaria da sociedade civil para discutir finanças, para discutir as finanças das pessoas que ganham R$ 1.000, R$ 500, das pessoas que são artesãs, que às vezes ganham R$ 300, R$ 400. Essas pessoas precisam de orientação, e o Estado tem que assumir a responsabilidade”, afirmou.

O presidente defendeu a criação de novas políticas públicas para atender às demandas da população e disse que o país precisa desenvolver iniciativas diferentes das já existentes. “Nós estamos precisando construir coisas novas no país, políticas novas, inventar”, declarou.