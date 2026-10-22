Campanha de Lula pede que TSE requisite dados de Flávio Bolsonaro

A petição argumenta que a divulgação voluntária de documentos não garante que todas as informações sejam apresentadas. - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert)

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que requisite dados bancários, fiscais e telefônicos relacionados ao senador e também candidato a preidência Flávio Bolsonaro (PL), e a pessoas e empresas vinculadas a ambos. O pedido foi apresentado nesta quinta-feira (22/10), em petição assinada por Lula no âmbito da Petição Cível nº 0603195-27.2026.6.00.0000, sob relatoria do ministro André Mendonça.

No documento, a campanha afirma estar cumprindo o acordo firmado entre os candidatos e informa que anexou procurações fiscais, bancárias e telefônicas de familiares, pessoas próximas e instituições ligadas a ele que aderiram ao compromisso. Entre os nomes citados estão Lulinha, Janja da Silva e integrantes da família do presidente.

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A petição argumenta que a divulgação voluntária de documentos não garante que todas as informações sejam apresentadas. Por isso, Lula defende que o próprio TSE solicite os dados às fontes oficiais e publique a documentação de maneira integral e simultânea, para assegurar a autenticidade e evitar questionamentos sobre a seleção dos materiais divulgados.

Entre as medidas solicitadas está a requisição de informações ao Banco Central, inclusive por meio do sistema CC5, para identificar contas e vínculos associados aos CPFs e CNPJs abrangidos pelo acordo. Lula também pede que o Banco Santander forneça dados sobre a conta da Alcazar Holdings, na qual, segundo a petição, Flávio Bolsonaro figura como usuário máster.