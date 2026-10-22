Eduardo Bolsonaro defende possível saída do Brasil dos Brics

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou, em entrevista ao canal argentino Carajo Stream na noite desta quinta-feira (22/10), que a saída do Brasil dos Brics está entre as possibilidades caso o país mantenha a atual orientação diplomática do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Está em cima da mesa a saída do Brasil dos BRICS. Porque a intenção dos BRICS é fazer um bloco contra os Estados Unidos e, quando falamos disso, não estamos apenas falando da parte económica, mas também da parte cultural. Quando o Lula recém-tomou posse, colocou o Irã dentro do grupo”, declarou.

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Eduardo criticou a composição do bloco, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Irã. Ao comentar as tensões envolvendo os países, afirmou que o Irã estaria bombardeando os Emirados Árabes Unidos, situação que classificou como contraditória diante da participação de ambos no grupo.

O ex-deputado também criticou a proposta de criação de uma moeda comum dos Brics, associada às discussões sobre a redução da dependência do dólar nas transações internacionais.

“Temos de reconhecer que nós podemos ser uma potência regional, mas não mundial, ao ponto de entrar em conflito com os Estados Unidos por causa de coisas de que nem a Rússia nem a China estão falando ou promovendo”, afirmou.

Ao concluir, Eduardo reiterou que uma eventual saída do Brasil do bloco dependeria dos rumos da política externa brasileira. Para ele, mesmo que o país permaneça nos Brics, a relação com o grupo precisaria seguir uma orientação diferente da adotada pelo governo Lula.

O Carajo Stream é um canal argentino de streaming criado em 2024, conhecido por sua linha editorial libertária e de direita e por sua proximidade com o campo político do presidente argentino Javier Milei. O projeto é liderado pelo influenciador Daniel Parisini, conhecido como “El Gordo Dan”.