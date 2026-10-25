Mailza Assis é reeleita governadora do Acre

Mailza Assis (PP) foi reeleita para o governo do Acre, neste domingo (25/10). Em disputa contra Alan Rick (Republicanos), a candidata recebeu 66,15% dos votos válidos contra 38,85% do adversário, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 85,20% das urnas apuradas.
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Aos 49 anos, a governadora assumiu o Palácio Rio Branco em abril, após a saída de Gladson Cameli (PP) para concorrer ao Senado. Essa foi a segunda vez que Mailza assumiu a cadeira do ex-governador: em 2014 ela foi eleita primeira suplente de Gladson no senado e assumiu após ele sair para disputar o governo.
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Em junho de 2024, ela assumiu a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEADSH), com políticas voltadas à segurança alimentar, enfrentamento da pobreza, entre outras pautas.
Nascida no Mato Grosso do Sul, Mailza é a segunda mulher a governar o Acre desde 1986, com Jessica Sales compondo a chapa eleitoral. No primeiro turno ela liderou os votos válidos com 49,76% contra 32,27% de Rick.