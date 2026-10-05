20 governadores são eleitos no 1º turno, recorde desde 1990

Vinte estados elegeram seus governadores ontem, o maior número em primeiro turno na série histórica que começou em 1990 — o primeiro pleito para chefes de executivos estaduais após a redemocratização. Até então, o recorde era de 2010, que teve 18.

No total, seis estados e o Distrito Federal definirão governadores somente em 25 de outubro. São eles: Acre, Amazonas e Tocantins, no Norte; Rio Grande do Norte, no Nordeste; Espírito Santo e Rio de Janeiro, no Sudeste.

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Já no Sul, o PL conseguiu eleger os governadores dos três estados no 1º turno.

governadores (foto: editoria de arte)

Destaque nesse pleito, também, para o Republicanos. O partido encerra o primeiro turno com vitória em dois dos maiores colégios eleitorais do país, impondo duas grandes derrotas para o PT. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas foi reeleito com 62,65% dos votos, contra 36,42% de Fernando Haddad. Em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo venceu com 55,41% dos votos, contra 26,31% de Patrus Ananias.

Dos 20 candidatos vencedores de ontem, 12 são ligados à direita ou centro-direita. Eles estão distribuídos por todas as regiões do país, principalmente Sul, Centro-Oeste e Norte. A esquerda lidera apenas no Nordeste, conquistando seis governadores aliados nos oito estados que definiram suas lideranças no primeiro turno.

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Em termos de reeleição, dos 19 governadores que buscaram a recondução, 11 foram bem-sucedidos. Três seguem para a disputa de segundo turno nos estados, e cinco perderam.

teste governadores (foto: editoria de arte)

Entre as mulheres que disputaram executivos estaduais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), foi a única eleita ontem.



