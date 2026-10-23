Real Time: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula 48% a dois dias do 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 52% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 48%. Os números constam na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (23/10). Com a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois candidatos aparecem em situação de empate técnico.

O resultado repete os mesmos porcentuais verificados no levantamento de terça-feira (20/10). O cálculo de votos válidos exclui os votos em branco, os nulos e os eleitores indecisos ou que não responderam.

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Cenário de votos totais e pesquisa espontânea

Considerando os votos totais, Flávio oscilou de 48% para 49% entre as duas pesquisas. Lula permaneceu com 45%. A diferença numérica entre os concorrentes passou de três pontos porcentuais para quatro pontos. O grupo que pretende votar em branco ou anular continuou em 5%, enquanto a parcela que não sabe ou não respondeu caiu de 2% para 1%.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistadores não apresentam os nomes dos concorrentes, Flávio registra 48% e Lula tem 44%. Votos brancos e nulos somam 5%, e os eleitores que não sabem ou não responderam representam 3%.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 56.104.503 votos, o que representou 47,03% dos votos válidos. Lula obteve 53.879.538 votos, alcançando 45,16% dos votos válidos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Índices de rejeição e metodologia

O instituto também consultou os eleitores sobre a rejeição aos candidatos. Questionados sobre em quem não votariam de forma alguma, 36% indicaram rejeição a Lula. Flávio, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu 33% de rejeição. Os participantes que afirmaram rejeitar ambos somaram 28%, e 3% declararam não rejeitar nenhum.

A pesquisa do Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores por telefone, com entrevistadores humanos, entre os dias 19 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral está identificado sob o número BR-09670/2026.

Com informações da Agência Estado*

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.