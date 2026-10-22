Flávio cancela live de quinta no dia do aniversário da esposa

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cancelou a tradicional “live de quinta-feira”. Embora estivesse prevista na agenda, a transmissão não foi realizada nesta quinta-feira (22/10), data em que também é comemorado o aniversário da esposa do senador, Fernanda Bolsonaro.

O político usou as redes sociais para parabenizar a mulher. “Você é o presente que Deus me deu pra assumir qualquer missão aqui na Terra, ao seu lado topo qualquer desafio e tenho certeza de que vamos vencer juntos todos eles! Você é tão maravilhosa que até nasceu dia 22!”, escreveu.

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A transmissão faz parte da estratégia digital de Flávio para se comunicar diretamente com eleitores e seguidores. Durante as lives, ele comenta assuntos políticos com apoiadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também realizava transmissões semanais durante o período em que esteve à frente da Presidência da República.

Na sexta-feira (23/10), Flávio não tem compromissos públicos previstos durante o dia e deve se preparar para o debate da TV Globo, marcado para as 21h30.

Live de Lula

Também nesta quinta-feira, o deputado federal André Janones (Rede-MG) realizou sua primeira live no YouTube com o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A transmissão durou cerca de 1h30 e chegou a registrar mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneos enquanto estava ao vivo.

*Com informações da Agência Estado