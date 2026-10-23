Flávio critica impostos, Lula diz que adversário "decora, mas não aprende"

Lula e Flávio Bolsonaro durante debate na noite desta sexta-feira (23/10) - (crédito: Reprodução/Globo)

Candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) atacou o adversário no pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao citar taxas elevadas dos impostos vigentes no Brasil durante o governo do petista. Em resposta, Lula citou incapacidade de Flávio em aprender sobre a realidade do país. As falas foram feitas durante o debate presidencial promovido pela TV Globo na noite desta sexta-feira (23/10).

Durante constatações sobre a região Centro-Oeste durante o debate, Flávio fez uma pergunta ao adversário sobre infraestrutura. Em resposta, Lula convidou os eleitores e telespectadores a "darem um google", e verem, por si sós, que as afirmações do rival eram falsas. Além disso, afirmou que as falas de Flávio provam que o candidato "consegue decorar, mas não consegue aprender".

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"Parece aqueles alunos que se preparam para o vestibular, consegue decorar, mas não consegue aprender. Se ele olhasse com atenção o que está acontecendo no Brasil, perceberia que nós estamos fazendo uma rodovia muito importante que ninguém teve coragem de fazer, que liga Porto Velho a Manaus, que é a BR-319. Nós estamos fazendo a Transnordestina e a Fico [Ferrovia de Integração Centro-Oeste]. Não é que vamos fazer, estamos fazendo", disse Lula.

O debate em curso promovido pela TV Globo é o último antes do segundo turno das eleições de 2026. O segundo pleito está marcado para este domingo (25/10).