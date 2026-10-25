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Eleições 2026

Lula destaca mobilização popular e Flávio fala em mudança após votação

Candidatos à Presidência da República já registraram votos e aproveitaram a oportunidade para falar à imprensa

Lula e Flávio Bolsonaro já votaram - (crédito: NELSON ALMEIDA e MAURO PIMENTEL / AFP)
Lula e Flávio Bolsonaro já votaram - (crédito: NELSON ALMEIDA e MAURO PIMENTEL / AFP)

Os dois candidatos à Presidência da República já votaram na manhã deste domingo (25/10) no segundo turno das eleições de 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e o senador Flávio Bolsonaro votou no Rio de Janeiro. 

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Acompanhado da primeira-dama e de ex-ministros, Lula falou à imprensa e destacou a mobilização popular durante a campanha do segundo turno, ressaltando a importância do voto popular para sua chegada à Presidência. “É gratificante alguém que nasceu numa terra de pouca vivência sobreviver e concorrer às eleições para convencer o povo brasileiro de que, de fato, é ele quem deve mandar”, afirmou. 

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O presidente também falou sobre a recente mobilização observada durante o segundo turno. “Eu tenho 50 anos de vida política, fiz muitas campanhas, desde que começaram as eleições de 1989, todas as campanhas estaduais e a campanha das Diretas. Foi uma das campanhas civis mais fortes já vistas neste país”, declarou.

Na comitiva presente, estavam os ex-ministros Alexandre Padilha, Luiz Marinho, Fernando Haddad, Simone Tebet e Marina Silva, além de militantes petistas que acompanharam a movimentação no local. 

Já Flávio Bolsonaro, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e da mãe, Rogéria Bolsonaro, falou à imprensa criticando o atual governo, e afirmou que o Brasil não suportaria mais quatro anos da atual gestão. 

Durante a conversa, Flávio destacou o que classificou como uma campanha limpa e disse que a mobilização buscou levar esperança à população. “Eu acho que chegou a hora da mudança de verdade. O Brasil não aguenta mais quatro anos. Tudo piorou. Não tem por que continuar insistindo no erro”, declarou.

O candidato também fez um apelo aos eleitores para que compareçam às urnas, independente das condições. “Faça chuva ou faça sol, bora sair de casa para votar, porque o Brasil vai mudar e o Brasil vai vencer”, enfatizou.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 25/10/2026 11:31
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