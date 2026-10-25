Procon flagra 370 ônibus parados nas garagens em Salvador no 2º turno

O Procon da Bahia identificou 370 ônibus parados em garagens de Salvador neste domingo (25/10), durante o segundo turno das eleições presidenciais. A fiscalização ocorreu após denúncias de eleitores sobre a redução na frota em circulação, contrariando a ordem do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) de funcionamento integral dos coletivos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os fiscais registraram os números em duas etapas: inicialmente, localizaram 252 veículos aptos a operar nas garagens das empresas OT Trans e Integra Plataforma. Em seguida, a contagem subiu com a confirmação de outros 118 veículos parados no pátio da OT Trans G3, em Campinas de Pirajá. O órgão estadual informou que adotará medidas administrativas e manterá as inspeções.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
TSE cobra explicações sobre redução de ônibus na Bahia durante votação
-
Polícia prende mais um suspeito de vandalizar ônibus e total de presos por ataques chega a 19
-
PMs vão trabalhar dentro de ônibus em meio a onda de ataques em SP
Acusações de crime eleitoral
O presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, estabeleceu multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e as concessionárias caso não disponibilizassem a frota total. A Justiça Eleitoral também determinou a prisão em flagrante de Pablo Souza, secretário de Mobilidade.
A prefeitura de Salvador afirmou que ordenou a liberação de toda a frota, incluindo os ônibus com adesivos considerados irregulares, e sustentou que normalizava a operação por meio de conversas com representantes sindicais.
Saiba Mais
- Política Kassio diz que aguarda relatórios do TRE da Bahia sobre situação em Salvador
- Política TSE cobra explicações sobre redução de ônibus na Bahia durante votação
- Política Ministro Gilmar Mendes não votará após sofrer lesão no braço
- Política Presidente do TSE chega à sede da Corte para acompanhar o andamento das eleições
- Política Campanha de Lula tem a expectativa de que 300 mil indígenas votem
- Política Imprensa internacional destaca disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.