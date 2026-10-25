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ELEIÇÕES

Procon flagra 370 ônibus parados nas garagens em Salvador no 2º turno

Inspeção revela veículos prontos nas garagens após queixas de eleitores: TRE determina circulação total e apura suspeita de crime eleitoral

A frota de ônibus como os da Integra Plataforma foi fiscalizada por estar parada em Salvador durante as eleições - (crédito: Bruno Concha/Secom PMS)
A frota de ônibus como os da Integra Plataforma foi fiscalizada por estar parada em Salvador durante as eleições - (crédito: Bruno Concha/Secom PMS)

O Procon da Bahia identificou 370 ônibus parados em garagens de Salvador neste domingo (25/10), durante o segundo turno das eleições presidenciais. A fiscalização ocorreu após denúncias de eleitores sobre a redução na frota em circulação, contrariando a ordem do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) de funcionamento integral dos coletivos.

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Os fiscais registraram os números em duas etapas: inicialmente, localizaram 252 veículos aptos a operar nas garagens das empresas OT Trans e Integra Plataforma. Em seguida, a contagem subiu com a confirmação de outros 118 veículos parados no pátio da OT Trans G3, em Campinas de Pirajá. O órgão estadual informou que adotará medidas administrativas e manterá as inspeções.

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Acusações de crime eleitoral

O presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, estabeleceu multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e as concessionárias caso não disponibilizassem a frota total. A Justiça Eleitoral também determinou a prisão em flagrante de Pablo Souza, secretário de Mobilidade.

A prefeitura de Salvador afirmou que ordenou a liberação de toda a frota, incluindo os ônibus com adesivos considerados irregulares, e sustentou que normalizava a operação por meio de conversas com representantes sindicais.

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Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/10/2026 15:36 / atualizado em 25/10/2026 15:36
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