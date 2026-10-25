Edinho relaciona falta de ônibus à interferência das redes sociais na eleição

O presidente do PT, Edinho Silva, um dos coordenadores da campanha à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, relacionou a falta de ônibus para transportar eleitores aos locais de votação, neste domingo (25/10), ao que chamou de interferência das redes sociais e das big techs na campanha.

“O eleitor que desistiu (de votar) por falta de transporte público, não sei se o eleitor que deixou de votar foi à escola eleitoral (após as 17h). Mas, pelo menos, você garantiu o direito (ao voto)”, completou Edinho Silva. Sobre o fato de o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ter se manifestado sobre a prorrogação da votação somente após a decisão de Zanin, Edinho evitou criticá-lo nominalmente.

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“Não quero comentar atuação de ministro, não é o caso agora. O que eu quero é que a legislação prevaleça e que o TSE faça cumprir a legislação”, pontuou o coordenador da campanha à reeleição de Lula, em São Paulo, momentos antes de o tribunal eleitoral encerrar a votação em todas as urnas.

Campanha de Flávio critica STF

A campanha do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, opositor de Lula, criticou o que chamou de “intervenção” do STF após o ministro Cristiano Zanin determinar a prorrogação por duas horas do horário de votação do segundo turno das eleições em todo o Brasil.

“Impressionante o nível de intervenção de alguns ministros do STF. Espero sinceramente que o bom senso prevaleça e qualquer golpe judiciário ou chicana administrativa não prospere, pelo bem da democracia”, escreveu o senador Rogério Marinho (PL-RN) em seu perfil no X. A manifestação de Marinho contra o ministro do STF também foi endossada por parlamentares que apoiam Flávio.