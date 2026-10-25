Edinho relaciona falta de ônibus à interferência das redes sociais na eleição
Coordenador da campanha de Lula evita criticar presidente do TSE por demora em se posicionar sobre prorrogação da votação
Presidente do PT, Edinho Silva, minimiza 2% de difenrença enter Flávio e Lula no 1° turno - (crédito: Reprodução/Live Lula)
O presidente do PT, Edinho Silva, um dos coordenadores da campanha à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, relacionou a falta de ônibus para transportar eleitores aos locais de votação, neste domingo (25/10), ao que chamou de interferência das redes sociais e das big techs na campanha.
“O eleitor que desistiu (de votar) por falta de transporte público, não sei se o eleitor que deixou de votar foi à escola eleitoral (após as 17h). Mas, pelo menos, você garantiu o direito (ao voto)”, completou Edinho Silva. Sobre o fato de o ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ter se manifestado sobre a prorrogação da votação somente após a decisão de Zanin, Edinho evitou criticá-lo nominalmente.
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“Não quero comentar atuação de ministro, não é o caso agora. O que eu quero é que a legislação prevaleça e que o TSE faça cumprir a legislação”, pontuou o coordenador da campanha à reeleição de Lula, em São Paulo, momentos antes de o tribunal eleitoral encerrar a votação em todas as urnas.
Campanha de Flávio critica STF
A campanha do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, opositor de Lula, criticou o que chamou de “intervenção” do STF após o ministro Cristiano Zanin determinar a prorrogação por duas horas do horário de votação do segundo turno das eleições em todo o Brasil.
“Impressionante o nível de intervenção de alguns ministros do STF. Espero sinceramente que o bom senso prevaleça e qualquer golpe judiciário ou chicana administrativa não prospere, pelo bem da democracia”, escreveu o senador Rogério Marinho (PL-RN) em seu perfil no X. A manifestação de Marinho contra o ministro do STF também foi endossada por parlamentares que apoiam Flávio.
“Sem prejuízo das apurações necessárias oportunamente e suas consequências jurídicas, determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados, nos termos anteriormente mencionados”, destacou o ministro, no documento, em que justifica prorrogação do horário da votação para 19h.
ChatGPT disse:
“Sem prejuízo das apurações necessárias oportunamente e de suas consequências jurídicas, determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas. Nas urnas que já foram fechadas, os votos serão computados e totalizados nos termos anteriormente mencionados”, destacou o ministro no documento, em que justifica a prorrogação do horário de votação até as 19h.
Você disse:
Além da manifestação do coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, parlamentares ligados ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pedem impeachment do ministro Cristiano Zanin do cargo de ministro do STF. "Protocolarei impeachment de Zanin por atuação desidiosa! Decidiu sem ter competência para tal e depois das 17h, quando o processo eleitoral já estava legalmente encerrado", escreveu o deputado federal Marcel Van Hattem (NOVO).
Outro deputado aliado de Flávio, Jorge Seif (PL) divulgou vídeo nas redes sociais em que também pede o impeachment do magistrado, a quem classifica como "advogado de Lula". "Pra quê tem Tribunal Superior Eleitoral no Brasil se o Supremo Tribunal Federal desrespeita o tribunal eleitoral?", questionou o parlamentar.
ChatGPT disse:
Além da manifestação do coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, parlamentares ligados ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pedem o impeachment do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Protocolarei impeachment de Zanin por atuação desidiosa! Decidiu sem ter competência para tal e depois das 17h, quando o processo eleitoral já estava legalmente encerrado”, escreveu o deputado federal Marcel van Hattem (Novo).
Outro deputado aliado de Flávio, Jorge Seif (PL-SC), divulgou um vídeo nas redes sociais em que também pede o impeachment do magistrado, a quem classifica como “advogado de Lula”.
“Para que tem Tribunal Superior Eleitoral no Brasil se o Supremo Tribunal Federal desrespeita o tribunal eleitoral?”, questionou o parlamentar.
Você disse:
tem algum erro grave? A demora do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, em responder aos problemas registrados durante o segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo (25/10), provocou revolta entre integrantes da Corte. Nos bastidores, ministros atribuem à lentidão do magistrado parte da responsabilidade pelo agravamento da crise que marcou a votação em diferentes regiões do país.
Ao Correio, um membro da Corte eleitoral classificou a situação como um verdadeiro caos e demonstrou indignação com a condução dos episódios pelo presidente do tribunal. "Puro caos! [...] Não tem muito mais o que falar", disparou, sob reserva.
A insatisfação ocorre em meio aos problemas de logística e às dificuldades enfrentadas por eleitores, especialmente na Bahia e em São Paulo. A demora na adoção de providências para contornar os transtornos ampliou o desgaste de Nunes Marques, que passou a ser alvo de críticas dentro da própria Justiça Eleitoral.
Entre integrantes da Corte, a avaliação é de que a falta de uma resposta tempestiva contribuiu para aprofundar a insegurança em torno da votação. O episódio expôs divergências internas sobre a condução do pleito e colocou sob questionamento a capacidade de reação da presidência do TSE justamente no momento mais decisivo da disputa presidencial.
…
ChatGPT disse:
Não há erros graves de ortografia ou gramática. O texto está bem estruturado, mas faria dois ajustes pontuais:
“A demora [...] em responder aos problemas”: construção correta, mas “em reagir aos problemas” pode soar mais natural no contexto.
“justamente no momento mais decisivo da disputa presidencial”: não está errado, mas é um pouco redundante, já que o texto já situa os fatos no segundo turno das eleições.
Atenção a um ponto factual:como o texto atribui responsabilidade e críticas a um ministro do TSE, vale confirmar se a avaliação dos bastidores está sustentada por fontes independentes ou por mais de um interlocutor. A atribuição genérica a “integrantes da Corte” e “ministros” precisa corresponder ao que foi efetivamente apurado.
No restante, manteria o texto como está, inclusive a citação direta.
Você disse:
revise titulo: A reação de ministros do TSE a lentidão de Nunes Marque
ChatGPT disse:
A reação de ministros do TSE à lentidão de Nunes Marques
Você disse:
rveise melhore lide: Um dos coordenadores da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do PT, Edinho Silva, relacionou a falta de ônibus para transportar eleitores às escolas eleitorais, neste domingo (25/10), com o que chamou de interferência das redes sociais e de big techs na campanha.
ChatGPT disse:
O presidente do PT, Edinho Silva, um dos coordenadores da campanha à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, relacionou a falta de ônibus para transportar eleitores aos locais de votação, neste domingo (25/10), ao que chamou de interferência das redes sociais e das big techs na campanha.
Você disse:
rveie ajustes minimos se precisar : "Isso (falta de ônibus) significa interferência no processo eleitoral. Só reafirma aquilo que enfrentamos nas eleições, que foi a manipulação das big techs, infelizmente interferir no processo eleitoral", disse Edinho, em conversa com jornalistas, durante a validade da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o período de votação até às 19h.
"O eleitor que desistiu (de votar) por falta de transporte público, bão sei se o eleitor que deixou de votar, ele foi à escola eleitoral (após às 17h). Mas pelo menos, você garantiu o direito (a voto)", completou Edinho Silva. Sobre o fato de o ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se manifestar sobre a prorrogação da votação somente após a decisão de Zanin, Edinho evitou criticá-lo nominalmente.
"Não quero comentar atuação de ministro, não é o caso agora. O que eu quero é que a legislação prevaleça e que o TSE faça cumprir a legislação", pontuou o coordenador de campanha à reeleição de Lula, em São Paulo, momentos antes de o tribunal eleitoral fechar a votação em todas as urnas.
ChatGPT disse:
“Isso (falta de ônibus) significa interferência no processo eleitoral. Só reafirma aquilo que enfrentamos nas eleições, que foi a manipulação das big techs, infelizmente interferindo no processo eleitoral”, disse Edinho, em conversa com jornalistas, durante a vigência da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o período de votação até as 19h.