Coordenador da campanha de Flávio dispara contra STF após prorrogação da votação

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), criticou o que chamou de “intervenção” do Supremo Tribunal Federal (STF) após o ministro Cristiano Zanin determinar a prorrogação por duas horas do horário de votação do segundo turno das eleições em todo o Brasil, neste domingo (25/10).

“Impressionante o nível de intervenção de alguns ministros do STF. Espero sinceramente que o bom senso prevaleça e qualquer golpe judiciário ou chicana administrativa não prospere, pelo bem da democracia”, escreveu o parlamentar em seu perfil no X.

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A decisão atendeu a uma ação apresentada pela coligação Brasil Pronto Pra Mais, que representa o presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB).

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A ação aponta dificuldades no transporte público em diversas regiões. Segundo a coligação liderada por Lula, a frota de ônibus disponível seria insuficiente para garantir o deslocamento dos eleitores até os locais de votação, o que poderia comprometer o exercício do direito ao voto. Registrada no sistema do STF após as 17h, horário previsto para o fechamento das urnas, a decisão assinada pelo ministro Zanin levou à suspensão do início da totalização dos votos em seções eleitorais de todo o país. A determinação, que prorrogou o horário de votação por duas horas, vale apenas para as seções que ainda estavam em atividade.

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“Sem prejuízo das apurações necessárias oportunamente e de suas consequências jurídicas, determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas. Nas urnas que já foram fechadas, os votos serão computados e totalizados nos termos anteriormente mencionados”, destacou o ministro no documento, em que justifica a prorrogação do horário de votação até as 19h.

Impressionante o nível de intervenção do alguns ministros do STF, espero sinceramente que o bom senso prevaleça e qualquer golpe judiciário ou chicana administrativa não prospere pelo bem da democracia . — Rogério Marinho???????? (@rogeriosmarinho) October 25, 2026

Impeachment de Zanin

Além da manifestação do coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, parlamentares ligados ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pedem o impeachment do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Protocolarei impeachment de Zanin por atuação desidiosa! Decidiu sem ter competência para tal e depois das 17h, quando o processo eleitoral já estava legalmente encerrado”, escreveu o deputado federal Marcel van Hattem (Novo).

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Outro deputado aliado de Flávio, Jorge Seif (PL-SC), divulgou um vídeo nas redes sociais em que também pede o impeachment do magistrado, a quem classifica como “advogado de Lula”. “Para que tem Tribunal Superior Eleitoral no Brasil se o Supremo Tribunal Federal desrespeita o tribunal eleitoral?”, questionou o parlamentar.