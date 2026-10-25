Lula agradece Janones por mobilização digital e promete regular big techs

No discurso da vitória, Lula afirmou que o resultado das urnas representava uma derrota dos interesses das big techs, que, segundo ele, atuaram contra sua candidatura e a favor de Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Youtube Lula Oficial)

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou momentos após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar sua vitória, com 51,78% dos votos válidos, contra 48,22% do então candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), Lula destacou a defesa da soberania nacional diante de interesses estrangeiros e agradeceu ao deputado federal André Janones (Rede-MG) pela mobilização digital da campanha petista.

“Quero agradecer Janones, que teve papel exponencial de levantar a moral da nossa tropa. (...) Eu duvido que a Rússia, os Estados Unidos e a China tenham um exército como esse, um exército da democracia”, disse Lula, durante discurso em um hotel, em São Paulo.

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Integrado à campanha de Lula dias após o petista ter ficado atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, André Janones ficou responsável pela criação do canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, para promover ações de mobilização digital entre apoiadores.

Segundo Lula, os efeitos das ações de comunicação digital na vitória eleitoral também devem se refletir na comunicação do governo nos próximos quatro anos. “Vamos mudar o jeito de governar. Eu quero dizer que vamos fazer o povo participar mais das nossas decisões e que a comunicação digital terá um espaço muito grande no nosso governo”, afirmou.

Big techs

No discurso da vitória, Lula também afirmou que o resultado das urnas representava uma vitória contra os interesses de empresas de redes sociais e big techs. Segundo o presidente, essas empresas atuaram durante a campanha contra sua candidatura e em favor de Flávio Bolsonaro.

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Lula afirmou que pretende avançar com propostas de regulamentação das big techs durante o próximo mandato. “Teríamos que vencer a intromissão vinda de fora através das plataformas digitais. Nós vamos ter que regular. Não é possível que não tenhamos consciência de que o crime no mundo digital tenha que ser tratado como crime cometido na vida real”, declarou.