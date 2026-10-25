Nunes Marques ressalta confiança no processo eleitoral após vitória de Lula

A atuação do presidente do TSE foi marcada por críticas à demora na análise dos pedidos - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, fez um pronunciamento oficial neste domingo (25/10) para encerrar os procedimentos das eleições de 2026. Durante a declaração, afirmou que entrou em contato com os dois candidatos que disputaram o segundo turno para confirmar o resultado. “Registro que liguei para os dois candidatos para confirmar o resultado do pleito”, disse.

Nunes Marques parabenizou o senador Flávio Bolsonaro (PL) pela votação expressiva e pela campanha eleitoral. Ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que conquistou a reeleição, o ministro desejou reconhecimento pela participação no processo democrático e pela vitória nas urnas. “Ao presidente Lula, parabenizo pela grande participação em mais esse processo democrático e a expressiva vitória”, declarou.

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A atuação do presidente do TSE, no entanto, foi marcada por críticas à demora na análise dos pedidos de prorrogação do horário de votação apresentados pelas campanhas de Lula e Flávio. As solicitações foram motivadas por problemas climáticos e de transporte em algumas localidades. Nunes Marques levou mais de duas horas para se manifestar sobre o pedido da coligação petista e, ao analisar o caso, determinou que os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) apresentassem informações até o encerramento da votação, sem decidir diretamente sobre a extensão do horário.

Diante da demora, o PT recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar garantir a prorrogação da votação. A campanha de Flávio também havia acionado o TSE: às 15h27, os advogados do senador protocolaram um pedido para estender o horário em municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O processo foi encaminhado a Nunes Marques às 15h43.