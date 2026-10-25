Abstenções, brancos e nulos caem do primeiro para o segundo turno

A maior redução ocorreu entre os eleitores que não compareceram às urnas - (crédito: Marri Nogueira/Agência Senado )

O segundo turno das eleições, realizado neste domingo (25/10), registra queda no número de abstenções e de votos brancos e nulos em relação ao primeiro turno. Com 99,96% das urnas apuradas, as três categorias somam 34,63 milhões de ocorrências, ante 39,44 milhões na primeira etapa da votação.

A maior redução ocorreu entre os eleitores que não compareceram às urnas. No primeiro turno, foram 33.469.244 abstenções. No segundo, o número caiu para 30.475.728, uma diferença de 2.993.516 eleitores.

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Os votos nulos também recuaram, de 3.674.249 no primeiro turno para 2.722.289 no segundo, queda de 951.960. Já os votos em branco passaram de 2.300.798 para 1.430.039, redução de 870.759.

Somadas, as abstenções e as duas categorias de votos totalizaram 39.444.291 no primeiro turno e 34.628.056 no segundo. A diferença é de 4.816.235 registros a menos.

O comparecimento às urnas aumentou de 125.275.835 eleitores no primeiro turno para 128.187.148 no segundo, alta de 2.911.313 pessoas. O eleitorado apto permaneceu em 158.745.502.

Os números ainda podem sofrer alterações, já que 72.752 seções eleitorais não haviam sido totalizadas no momento da atualização.