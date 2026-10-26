Presidente do Republicanos parabeniza Lula e pede governo para todos

Brazil's President and re-election candidate for the Workers' Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva reacts next to his wife, First Lady Rosangela da Silva (2nd L) and Vice President Geraldo Alckmin (3nd R) after knowing the first results of the presidential runoff election, in Sao Paulo, Brazil, on October 25, 2026. Lula da Silva pulled off a dramatic comeback on October 25, 2026, as he clinched election victory against right-wing senator Flavio Bolsonaro, who trounced him in the first round. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - (crédito: AFP)

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), parabenizou na noite do domingo, 25, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição e disse que o "novo mandato traz a responsabilidade de governar para todos os brasileiros".

Em publicação no X, o deputado afirmou que Lula deve governar "inclusive" para "os que votaram em Flávio Bolsonaro, com respeito às diferenças e diálogo com o Congresso Nacional".

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O Republicanos permaneceu neutro no primeiro turno e manifestou apoio formal ao candidato do PL na segunda votação, embora controle o Ministério de Portos e Aeroportos na gestão petista.