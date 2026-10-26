Lula agradece ao Nordeste por 70% dos votos na reeleição

Rafael Fonteles e Camilo Santana reforçaram a campanha na semana seguinte ao resultado do primeiro turno do pleito, etapa vencida pelo então candidato Flávio Bolsonaro, por 47,03% do votos, contra 45,16%, do petista. Além dessa dupla, a campanha de Lula foi reforçada com a entrada do senador Rui Costa (PT-BA) e o deputado federal André Janones (Rede-MG), parlamentar que ficou responsável pelo canal no Whatsapp intitulado "Exército do Lula" - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saudou eleitores de estados da região Nordeste, na noite deste domingo (25/10), por lhe ter dado a maioria dos quase 65 milhões de votos, na vitória contra o então presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, nas eleições deste ano.

"Graças a Deus esse país tem o povo nordestino onde eu tive 70% dos votos nessas eleições", discursou, sobre um trio elétrico, na avenida Paulista, em São Paulo. Ao lado do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e do senador e ex-ministro da Educação de Lula, Camilo Santana (PT-CE), o presidente reeleito agradeceu suas contribuições na campanha.

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"Eu sei que aqui (em São Paulo) tem muitos descendentes de nordestinos", completou Lula, ao ser respondido com um coro em celebração à região que abriga estados como a Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí.

Reforço de nordestinos na campanha

A alusão a estados do Nordeste, além de acenar para o fato de Lula ter tido 70% de seus votos nesta região, ocorreu após a campanha à reeleição do presidente ter incluído assessores e até políticos do PT eleitos nessas unidades da federação para intensificar a corrida para o segundo turno.

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Rafael Fonteles e Camilo Santana reforçaram a campanha na semana seguinte ao resultado do primeiro turno do pleito, etapa vencida pelo então candidato Flávio Bolsonaro, por 47,03% do votos, contra 45,16%, do petista. Além dessa dupla, a campanha de Lula foi reforçada com a entrada do senador Rui Costa (PT-BA) e o deputado federal André Janones (Rede-MG), parlamentar que ficou responsável pelo canal no Whatsapp intitulado "Exército do Lula".

"Ao nosso general Janones, nosso exército teve papel importante, agora você vai ter compromisso, esse exército tem que continuar porque ele é maior que o chinês, o americano e o russo. Nosso exercito é o da dignidade e da democracia", pregou Lula, ao lado do deputado.



