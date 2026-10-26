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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro ficará sem cargo eletivo pela primeira vez em 24 anos

Derrotado por Lula na disputa presidencial, senador encerra mandato em janeiro de 2027

Flavio Bolsonaro fala sobre a derrota em coletiva cxom apoiadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Flavio Bolsonaro fala sobre a derrota em coletiva cxom apoiadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno no domingo (25/10), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ficará sem cargo eletivo a partir de 2027. Essa será a primeira vez desde 2002 que o político não terá um cargo público. 

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Com 100% das urnas apuradas, Flávio teve 48,21% dos votos válidos, contra 51,79% de Lula. Ao escolher disputar o Palácio do Planalto, Flávio deixou de concorrer à renovação da cadeira no Senado. A derrota interrompe uma sequência de cinco mandatos consecutivos em cargos públicos, quatro como deputado estadual pelo Rio de Janeiro e um como senador. 

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O senador entrou para a vida política em 2002, após disputar e ser eleito deputado estadual no Rio de Janeiro, aos 21 anos, e assumiu uma cadeira na Assembleia legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no ano seguinte. Foi reeleito em 2006, 2010 e 2014, permanecendo no Legislativo até 2018.

Com a derrota, Flávio perde também o foro privilegiado, que permanece ativo até 2027. Depois disso, o político volta a poder ser investigado e processado pela primeira instância, ou seja, a justiça comum.

Flávio tem dois inquéritos criminais abertos e um pedido de abertura de investigação que aguarda apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF). Os procedimentos tramitam na corte em razão das regras de competência aplicáveis ao senador. 

Mesmo após deixar o cargo, Flávio poderá continuar sendo julgado pelo STF por crimes praticados durante o mandato e relacionados ao exercício da função, conforme entendimento firmado pela Corte em 2025. A eventual mudança de competência, porém, depende da análise de cada caso.

Entre as investigações está o caso envolvendo o Banco Master e o financiamento do filme Dark Horse

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 26/10/2026 08:26
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