MDB parabeniza Lula pela reeleição e deseja "serenidade para governar"

O MDB parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição na noite de domingo, 25. Em publicação no perfil oficial do partido no X, a sigla manifestou o desejo de que o petista governe para todos os brasileiros, "sem exceção".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Parabéns ao presidente @LulaOficial, reeleito democraticamente conforme a Constituição de 1988. É um momento em que a vontade popular se fez soberana", diz a publicação do MDB. "Desejamos que ele tenha serenidade para governar o País em favor de TODOS sem exceção."
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O MDB permaneceu neutro no primeiro turno da eleição e se dividiu na segunda votação: 17 diretórios estaduais apoiaram Flávio Bolsonaro (PL) e dez, Lula.
No governo petista, o partido controla os ministérios das Cidades e dos Transportes.
Saiba Mais
- Política Flávio Bolsonaro ficará sem cargo eletivo pela primeira vez em 24 anos
- Política Como Janones montou um exército digital na campanha de Lula — e qual espaço pode ter no novo governo
- Política Prorrogar da votação no Brasil afeta reconhecimento, diz defesa de Trump
- Política Mesmo com locaute, Lula vence Flávio de virada e conquista 4º mandato
- Política Viradas em Tocantins e no Rio Grande do Norte marcam disputas estaduais
- Política Os argumentos de Flávio para pedir anulação da eleição — e o que dizem especialistas
- Política Lula conquista a 1ª vitória da esquerda na América Latina desde que Trump voltou ao poder; veja mapa
- Política Lula vence eleição de virada e conquista quarto mandato presidencial
- Política Lula agradece ao Nordeste por 70% dos votos na reeleição
- Política Lula projeta novo mandato com negociações no Congresso, com maioria do PL
- Política "Vamos mudar o jeito de governar este país", diz Lula após virada
- Política Presidentes do Senado e da Câmara parabenizam Lula pela vitória histórica