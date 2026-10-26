PSD cumprimeira Lula pela reeleição e deseja "um bom governo"

25.10.2026 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante discurso de reelei....o, S..o Paulo (SP)..Foto: Ricardo Stuckert - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

O Partido Social Democrata (PSD) apresentou cumprimentos ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, pela reeleição na noite deste domingo (25/10) e desejou um bom governo a toda sua equipe.

Em publicação, o partido reafirmou seu compromisso com a democracia, e afirmou que vai procurar corresponder às expectativas dos eleitores brasileiros. “Apoiar as iniciativas que busquem corrigir as desigualdades sociais, promover o equilíbrio fiscal e que tragam confiança àqueles que querem investir no Brasil, gerando empregos e riqueza para o país, para termos uma economia estável”, escreveu Gilberto Kassab, presidente do partido, em nome da sigla.

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Entre as resoluções pretendidas, o partido cita medidas que entendam a necessidade de priorizar investimentos em pesquisas, ciência e inovação; que fortaleçam o SUS, melhorando sua gestão e trazendo mais recursos; que promovam a educação e formação dos jovens para o futuro.

“Tenho certeza que nossos parlamentares e governadores eleitos seguirão defendendo os bons projetos e manterão a relação republicana com o Governo Federal, em defesa do objetivo comum a todos nós, que é o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar da nossa população”, completou Kassab.

No primeiro turno, o PSD lançou a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que terminou em quinto lugar no pleito. No segundo turno, o partido adotou neutralidade institucional, liberando seus filiados e diretórios para apoiarem quem quisessem. Caiado optou por apoiar Flávio Bolsonaro.