PSD cumprimeira Lula pela reeleição e deseja "um bom governo"

O Partido Social Democrata (PSD) apresentou cumprimentos ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, pela reeleição na noite deste domingo (25/10) e desejou um bom governo a toda sua equipe.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em publicação, o partido reafirmou seu compromisso com a democracia, e afirmou que vai procurar corresponder às expectativas dos eleitores brasileiros. “Apoiar as iniciativas que busquem corrigir as desigualdades sociais, promover o equilíbrio fiscal e que tragam confiança àqueles que querem investir no Brasil, gerando empregos e riqueza para o país, para termos uma economia estável”, escreveu Gilberto Kassab, presidente do partido, em nome da sigla.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Entre as resoluções pretendidas, o partido cita medidas que entendam a necessidade de priorizar investimentos em pesquisas, ciência e inovação; que fortaleçam o SUS, melhorando sua gestão e trazendo mais recursos; que promovam a educação e formação dos jovens para o futuro.
- Leia também: Apoiador de Flávio, Caiado reconhece vitória de Lula
“Tenho certeza que nossos parlamentares e governadores eleitos seguirão defendendo os bons projetos e manterão a relação republicana com o Governo Federal, em defesa do objetivo comum a todos nós, que é o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar da nossa população”, completou Kassab.
No primeiro turno, o PSD lançou a candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que terminou em quinto lugar no pleito. No segundo turno, o partido adotou neutralidade institucional, liberando seus filiados e diretórios para apoiarem quem quisessem. Caiado optou por apoiar Flávio Bolsonaro.
Saiba Mais
- Política Lula poderá indicar quatro ministros ao STF até fim do novo mandato
- Política MDB parabeniza Lula pela reeleição e deseja "serenidade para governar"
- Política Presidente do Republicanos parabeniza Lula e pede governo para todos
- Política Apoiador de Flávio, Caiado reconhece vitória de Lula
- Política TSE desmente Flávio sobre retirada de fiscais do PL durante apuração
- Política Não votei no segundo turno: até quando posso justificar a ausência?
- Política Flávio Bolsonaro ficará sem cargo eletivo pela primeira vez em 24 anos
- Política Como Janones montou um exército digital na campanha de Lula — e qual espaço pode ter no novo governo
- Política Prorrogar da votação no Brasil afeta reconhecimento, diz defesa de Trump