Flávio vence Lula nos Estados Unidos, mas petista vira em Nova York

Com uma alta de 1.737 votos no 2º turno, Nova York foi a única cidade americana onde Lula reverteu a derrota inicial - (crédito: NELSON ALMEIDA e MAURO PIMENTEL / AFP)

Embora tenha conquistado a reeleição à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) entre os brasileiros que votaram nos Estados Unidos. No segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (25/10), o candidato do PL recebeu 53.718 votos (62,65%), contra 32.023 (37,35%) do petista, uma vantagem de 21.695 votos.

O desempenho dos candidatos, entretanto, variou entre as 11 cidades norte-americanas que receberam a votação. Flávio Bolsonaro venceu em seis localidades, enquanto Lula conquistou a preferência dos eleitores nas outras cinco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O principal destaque foi Nova York, única cidade onde houve uma inversão no resultado do primeiro turno, com o presidente superando o adversário após ter ficado atrás na votação anterior.

Colégio eleitoral do Queens, em Nova York, durante votação deste domingo (25/10) (foto: Reprodução/X/Brian Winter)

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 265.411 brasileiros estavam aptos a participar da eleição em território norte-americano. Desse total, 67,7% não compareceram às urnas, percentual que evidencia a elevada abstenção entre os eleitores residentes no país.

Onde cada candidato venceu

As maiores vantagens proporcionais de Flávio Bolsonaro foram registradas na Flórida. Em Orlando, o senador concentrou 81,01% dos votos válidos, somando 8.042, enquanto Lula recebeu 1.885 (18,99%). Já em Miami, o candidato do PL alcançou 10.504 votos (76,64%), diante de 3.201 (23,36%) destinados ao presidente.

Boston também apresentou uma diferença expressiva entre os dois candidatos. Na cidade, Flávio recebeu 13.605 votos (71,58%), seu maior resultado em números absolutos entre as localidades norte-americanas, enquanto Lula contabilizou 5.402 (28,42%).

A preferência pelo senador se repetiu em Atlanta, onde ele somou 3.927 votos (70,13%), ante 1.673 (29,88%) do petista, e em Hartford, com 1.529 (65,45%) contra 807 (34,55%). Em Houston, no Texas, Flávio também saiu vencedor, com 2.982 votos (63,10%), enquanto o presidente recebeu 1.744 (36,90%).

Entre as localidades que deram maioria a Lula, São Francisco apresentou seu melhor desempenho proporcional. Na cidade californiana, o presidente conquistou 2.941 votos (65,18%), diante de 1.571 (34,82%) do adversário.

Em Chicago, no estado de Illinois, o petista também obteve uma vantagem significativa, com 2.059 votos (63,84%), enquanto Flávio registrou 1.166 (36,16%). Na capital norte-americana, Washington D.C., Lula recebeu 3.065 votos (57,56%), contra 2.260 (42,44%) do candidato do PL.

A vitória presidencial se estendeu a Los Angeles, onde o resultado foi de 2.939 votos (55,03%) para Lula e 2.402 (44,97%) para Flávio. Nova York completou o grupo das cinco cidades favoráveis ao petista, com uma disputa mais equilibrada.

Geograficamente, as vitórias de Lula estiveram distribuídas entre a costa oeste, o Meio-Oeste e a região leste dos Estados Unidos. Já Flávio obteve seus melhores resultados em cidades da Flórida, além de conquistar a maioria dos votos em localidades do Nordeste e do Sul do país.

Nova York foi a única cidade a mudar de lado

A disputa em Nova York apresentou uma dinâmica diferente da observada nas demais localidades. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro havia superado Lula por uma margem estreita de 114 votos, com 4.684 (47,36%) contra 4.570 (46,20%).

No segundo turno, porém, o presidente conseguiu reverter a desvantagem e recebeu 6.307 votos, equivalentes a 52,40% dos votos válidos. Flávio, por sua vez, somou 5.730 (47,60%), ficando 577 votos atrás do petista.

Em comparação com a primeira votação, Lula ampliou sua votação em 1.737 votos, enquanto o senador conquistou 1.046 votos adicionais. A diferença foi suficiente para transformar a derrota inicial do presidente em uma vitória na maior cidade norte-americana.

Apesar da mudança em Nova York e das vitórias obtidas por Lula em outras quatro cidades, o desempenho de Flávio Bolsonaro em redutos como Boston, Miami e Orlando garantiu ao senador uma vantagem expressiva no resultado consolidado dos Estados Unidos, em contraste com o cenário nacional, que assegurou ao petista seu quarto mandato presidencial.