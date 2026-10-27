Flávio Bolsonaro não entrega passaportes e PF apura possível fuga do país

Flávio é investigado em dois inquéritos que correm na Corte: sobre o filme "Dark Horse" e um suposto esquema de lavagem de dinheiro com Willer Tomaz - (crédito: MAURO PIMENTEL/AFP)

A Polícia Federal iniciou investigação nesta terça-feira (27/10) para saber se o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o país, mesmo estando proibido por ordem judicial. De acordo com fontes na corporação, o parlamentar não cumpriu o prazo de 24 horas para entregar os passaportes, estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Em razão do não cumprimento do prazo, equipes da Polícia Federal devem se deslocar até a casa do senador, em Brasília, para tentar recolher os documentos e apurar possível fuga. O site argentino Infobae afirmou que o filho de Jair Bolsonaro entrou no país vizinho e fugiu para os Estados Unidos. Mas aliados do congressista negam fuga.

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Um voo fretado que sairia do Aeroporto Internacional do Iguazu, na Argentina, na manhã de hoje, não decolou. A aeronave tinha previsão de partida às 9h, no horário local. No entanto, a empresa cancelou o procedimento. Segundo o jornal argentino, Flávio usaria o voo para fugir aos Estados Unidos.

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A empresa responsável pelo avião não chegou a apresentar plano de voo nem a lista de passageiros. Um outro avião fretado tem previsão de decolagem às 17h. Autoridades de imigração estão no terminal. O senador não respondeu as tentativas de contato feitas pela reportagem.

Candidato à Presidência derrotado no último domingo (25), Flávio é investigado em dois inquéritos que correm na Corte: sobre o filme Dark Horse e a ligação com Daniel Vorcaro e um suposto esquema de lavagem de dinheiro com o advogado Willer Tomaz.