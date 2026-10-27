Flávio Bolsonaro chega aos EUA em operação que teria sido liderada por Rubio

De acordo com fontes na PF, consultadas pelo Correio, a suspeita é de que a ação teria sido coordenada pelo secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio - (crédito: Redes Sociais)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou na tarde desta terça-feira (27/10) aos Estados Unidos, após fugir do Brasil para não cumprir determinação judicial que ordenava a entrega de seus passaportes. De acordo com fontes na Polícia Federal, consultadas pelo Correio, a suspeita é de que a ação teria sido coordenada pelo secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio.

Leia também: Aliado de Trump confirma operação dos EUA para garantir a segurança de Flávio

Ele deixou o país ainda de madrugada e viajou aos Estados Unidos em um voo fretado. A situação foi informada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele decida sobre o caso. De acordo com as fontes consultadas, Flávio usou um passaporte italiano para ingressar em solo norte-americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A fuga para os Estados Unidos foi confirmada por uma investigação relâmpago da PF. O senador conseguiu cidadania italiana em 2023, de acordo com fontes diplomáticas. Além dele, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, irmãos do senador, também tiveram a cidadania reconhecida.

Leia também: Flávio Bolsonaro não entrega passaportes e PF apura possível fuga do país

Em solo norte-americano, ele deve afirmar que é perseguido político no Brasil e pedirá asilo ao governo de Donald Trump. Flávio é investigado em dois inquéritos que correm no Supremo. Não havia pedido de prisão, mas somente de apreensão dos passaportes.

No entanto, diante da situação, pessoas próximas a Moraes avaliam que ele pode determinar a prisão e pedir a inclusão do nome do senador na lista da Polícia Internacional.