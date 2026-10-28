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Flávio Bolsonaro

Entenda os detalhes sobre o voo de Flávio Bolsonaro para os EUA

Senador e família estão a caminho de Miami, após embarcarem na Argentina e escala no Equador; o parlamentar teve seus passaportes cancelados, e havia afirmado publicamente que não sairia do país

Flávio Bolsonaro (PL) e sua familia seguem para os EUA - (crédito: Reprodução/ FlightAware)
Flávio Bolsonaro (PL) e sua familia seguem para os EUA - (crédito: Reprodução/ FlightAware)

O senador Flávio Bolsonaro (PL), juntamente com sua esposa, Fernanda Bolsonaro e suas duas filhas estão viajando para os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28/10). O voo, em um avião particular, partiu da Argentina, fez uma breve escala no Equador e seguiu com destino a Miami. 

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O voo decolou de Guayaquil, no Equador, onde fez escala, às 6h21, no horário de Brasília, e segue rumo aos EUA, onde está previsto para chegar no aeroporto Opa-locka Executive, Miami, por volta das 10h40, segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware. 

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A aeronave LV-JQW, um jatinho particular Gulfstream G400, partiu de Puerto Iguazú, na Argentina, às 23h30, fez escala no Equador, e agora segue para os EUA. O voo não cruzou o espaço aéreo brasileiro, mas sobrevoou o Paraguai, Bolívia e Peru, segundo o FlightAware; e passou pelo Panamá por volta das 8h da manhã. No site de monitoramento aéreo, consta também que cerca de 17 mil pessoas acompanham o voo ao vivo.

A viagem ocorreu após Flávio ter fugido do Brasil, em resposta a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibiu de deixar o país e determinou a entrega de seus passaportes, já no domingo à noite, dia 25, logo depois do fim da apuração dos votos da eleição de 2026 . 

Na manhã seguinte, segunda-feira (26/10), o senador chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, onde invalida o resultado das eleições e contesta a decisão do STF, afirmando que não saíra do país, e entregaria livremente seus passaportes. Flávio Bolsonaro tinha até as onze da manhã de terça-feira (27/10)  para entregar os passaportes à Polícia Federal. Como ele não cumpriu a determinação, os documentos foram cancelados.

Ainda na terça-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que irá conceder visto ao senador e seus familiares e permitirá que eles entrem no país.

Nessa madrugada, o governo argentino afirmou que o parlamentar e a família entraram no país por via terrestre, atravessando a Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones, às 22h50 da noite, com documentação válida e nenhum impedimento legal para entrar no país. 

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 28/10/2026 08:57
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