Entenda os detalhes sobre o voo de Flávio Bolsonaro para os EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL), juntamente com sua esposa, Fernanda Bolsonaro e suas duas filhas estão viajando para os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28/10). O voo, em um avião particular, partiu da Argentina, fez uma breve escala no Equador e seguiu com destino a Miami.

O voo decolou de Guayaquil, no Equador, onde fez escala, às 6h21, no horário de Brasília, e segue rumo aos EUA, onde está previsto para chegar no aeroporto Opa-locka Executive, Miami, por volta das 10h40, segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware.

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A aeronave LV-JQW, um jatinho particular Gulfstream G400, partiu de Puerto Iguazú, na Argentina, às 23h30, fez escala no Equador, e agora segue para os EUA. O voo não cruzou o espaço aéreo brasileiro, mas sobrevoou o Paraguai, Bolívia e Peru, segundo o FlightAware; e passou pelo Panamá por volta das 8h da manhã. No site de monitoramento aéreo, consta também que cerca de 17 mil pessoas acompanham o voo ao vivo.

A viagem ocorreu após Flávio ter fugido do Brasil, em resposta a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibiu de deixar o país e determinou a entrega de seus passaportes, já no domingo à noite, dia 25, logo depois do fim da apuração dos votos da eleição de 2026 .

Na manhã seguinte, segunda-feira (26/10), o senador chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, onde invalida o resultado das eleições e contesta a decisão do STF, afirmando que não saíra do país, e entregaria livremente seus passaportes. Flávio Bolsonaro tinha até as onze da manhã de terça-feira (27/10) para entregar os passaportes à Polícia Federal. Como ele não cumpriu a determinação, os documentos foram cancelados.

Ainda na terça-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que irá conceder visto ao senador e seus familiares e permitirá que eles entrem no país.

Nessa madrugada, o governo argentino afirmou que o parlamentar e a família entraram no país por via terrestre, atravessando a Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones, às 22h50 da noite, com documentação válida e nenhum impedimento legal para entrar no país.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

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