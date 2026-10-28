Deputados da Argentina questionam passagem de Flávio pelo país para fuga

Flavio Bolsonaro fala sobre a derrota em coletiva com apoiadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Deputados da oposição na Argentina protocolaram na manhã desta quarta-feira (28/10) pedidos formais na Câmara dos Deputados para solicitar esclarecimentos sobre a passagem de Flávio Bolsonaro pelo país em sua fuga para os Estados Unidos.

Um dos pedidos oficiais de esclarecimentos, protocolado pelo deputado socialista Esteban Paulón, quer detalhes sobre os requisitos de entrada e saída do ex-candidato, segundo o jornal espanhol El País. Nas redes sociais, ele acusa o presidente argentino Javier Milei de ser cúmplice da fuga e escolher deliberadamente danificar os vínculos com o Brasil.

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A senadora peronista Juliana Di Tullio também se manifestou e afirmou que o ministro do Interior, Diego Santilli, deve uma explicação sobre a passagem de Flávio pela fronteira. A deputada da Frente de Esquerda Myriam Bregman, por sua vez, disse que o governo tem que esclarecer "se o amigo fugitivo" de Milei passou pelo país.

“O que ninguém duvida é que esses direitistas proclamam que ‘quem fez o mal pagará’ e se gamba,m de sua mão de ferro, exceto quando se trata deles mesmos, Neste caso, buscam proteção de Milei, Trump e de membros da extrema-direita internacional”, disse Myriam nas redes sociais.

MÁS ALLÁ DE LA FORMALIDAD, MILEI ES CÓMPLICE DEL PROFUGADO Y VOLVIO A DAÑAR EL VÍNCULO CON BRASIL Cómo no alcanzo con insultar a un Presidente en funciones, a un miembro de la Corte Suprema y al pueblo brasileño, @JMilei hizo una más.Facilitó la fuga de Flavio Bolsonaro de la justicia brasileña.Sin orden de detención ni riesgo al respecto, Flavio Bolsonaro tenía retenido su Pasaporte para que estuviera en Brasil a la hora de enfrentar el accionar de la justicia.Su amigo, inexplicablemente, le facilitó la huida. Y comprometió el vínculo bilateral. October 28, 2026

Las máximas autoridades del Gobierno deben aclarar si Bolsonaro, el amigo en fuga de Milei, pasó por la Argentina.De lo que nadie duda es que estos derechistas proclaman que “el que las hace las paga” y hacen alarde de su mano dura, salvo cuando se trata de ellos mismos. En ese caso, acuden a la protección de los Milei, los Trump y los integrantes de la internacional de ultraderecha. — Myriam Bregman (@myriambregman) October 27, 2026

A deputada Marcela Pagano contestou os acontecimentos e anunciou que protocolou uma denúncia criminal à Justiça Federal de Puerto Iguazú, por onde Flávio entrou e saiu do país. Em uma publicação nas redes sociais, Pagano ressalta que Bolsonaro estava proibido de deixar o Brasil por ordem judicial e questionou as versões oficiais que inicialmente negavam sua entrada em território argentino.

A deputada também pediu a preservação das gravações de câmeras da ponte internacional e do aeroporto, dos planos de voo, da lista de passageiros e do contrato de voo fretado. Além disso, solicitou a investigação de possíveis crimes relacionados ao trânsito de pessoas e ao descumprimento dos deveres de funcionário público.

O candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) entrou na Argentina pela fronteira com o Brasil às 22h50 de terça-feira (26/10); cerca de 40 minutos depois, embarcou em um voo privado para Guayaquil, no Equador, onde pousou na manhã desta quarta-feira (28/10).

O mesmo avião decolou com destino a Miami, com previsão de pouso às 10h40 , no horário de Brasília.

Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese despegue. Mientras tanto, el Gobierno dice que "nunca ingresó".Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado.Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta.Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles. October 28, 2026