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Flávio Bolsonaro

Deputados da Argentina questionam passagem de Flávio pelo país para fuga

Parlamentares de oposição questionam a ação dos agentes de migração e cobram respostas, ressaltando que o senador estava proibido de sair do Brasil

Flavio Bolsonaro fala sobre a derrota em coletiva com apoiadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Flavio Bolsonaro fala sobre a derrota em coletiva com apoiadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Deputados da oposição na Argentina protocolaram na manhã desta quarta-feira (28/10) pedidos formais na Câmara dos Deputados para solicitar esclarecimentos sobre a passagem de Flávio Bolsonaro pelo país em sua fuga para os Estados Unidos. 

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Um dos pedidos oficiais de esclarecimentos, protocolado pelo deputado socialista Esteban Paulón, quer detalhes sobre os requisitos de entrada e saída do ex-candidato, segundo o jornal espanhol El País. Nas redes sociais, ele acusa o presidente argentino Javier Milei de ser cúmplice da fuga e escolher deliberadamente danificar os vínculos com o Brasil.

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A senadora peronista Juliana Di Tullio também se manifestou e afirmou que o ministro do Interior, Diego Santilli, deve uma explicação sobre a passagem de Flávio pela fronteira. A deputada da Frente de Esquerda Myriam Bregman, por sua vez, disse que o governo tem que esclarecer "se o amigo fugitivo" de Milei passou pelo país.

“O que ninguém duvida é que esses direitistas proclamam que ‘quem fez o mal pagará’ e se gamba,m de sua mão de ferro, exceto quando se trata deles mesmos, Neste caso, buscam proteção de Milei, Trump e de membros da extrema-direita internacional”, disse Myriam nas redes sociais. 

A deputada Marcela Pagano contestou os acontecimentos e anunciou que protocolou uma denúncia criminal à Justiça Federal de Puerto Iguazú, por onde Flávio entrou e saiu do país. Em uma publicação nas redes sociais, Pagano ressalta que Bolsonaro estava proibido de deixar o Brasil por ordem judicial e questionou as versões oficiais que inicialmente negavam sua entrada em território argentino. 

A deputada também pediu a preservação das gravações de câmeras da ponte internacional e do aeroporto, dos planos de voo, da lista de passageiros e do contrato de voo fretado. Além disso, solicitou a investigação de possíveis crimes relacionados ao trânsito de pessoas e ao descumprimento dos deveres de funcionário público.

O candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) entrou na Argentina pela fronteira com o Brasil às 22h50 de terça-feira (26/10); cerca de 40 minutos depois, embarcou em um voo privado para Guayaquil, no Equador, onde pousou na manhã desta quarta-feira (28/10). 

O mesmo avião decolou com destino a Miami, com previsão de pouso às 10h40 , no horário de Brasília. 

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 28/10/2026 10:32
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