Primeira-ministra da Itália parabeniza Lula e o "povo brasileiro"

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, parabenizou o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (28/10) e elogiou o povo brasileiro pela presença e participação eleitoral.
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"Parabenizo o presidente Lula por sua reeleição e o povo brasileiro por sua extraordinária demonstração de participação eleitoral”, escreveu.
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Na nota publicada nas redes sociais, Meloni destacou a boa relação mantida entre os países e afirmou que ambos continuarão a trabalhar juntos no espírito de amizade. “A Itália e o Brasil continuarão a trabalhar juntos em questões bilaterais fundamentais e nos muitos desafios comuns que temos pela frente, no espírito de amizade que une nossos povos”, concluiu a parlamentar.
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O presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, também parabenizou Lula dizendo que o tempo de amizade entre os países trouxe benefícios para ambos os povos e contribuiu para expandir os laços entre a América Latina e a Europa. “Por ocasião de sua reeleição à Presidência da República Federativa do Brasil, desejo expressar-lhe as mais calorosas congratulações, em nome da República Italiana e em meu próprio nome”, escreveu.
Ele também ressalta a promessa de um futuro de colaboração e deseja êxito a Lula no próximo mandato. “Sobre esses sólidos alicerces, estou certo de que, durante o seu novo mandato, a parceria entre Brasília e Roma continuará a aprofundar-se em todos os âmbitos, graças também à valiosa contribuição da numerosa e integrada comunidade de cidadãos de origem italiana no Brasil”, disse.
“Com esses votos, renovo a Vossa Excelência, Senhor Presidente, minhas felicitações pessoais e os melhores votos de êxito no exercício da elevada missão que lhe foi novamente confiada pelo povo brasileiro”, completou a mensagem.
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