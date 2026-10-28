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Voo de Flávio tinha quatro passageiros, dois pilotos e uma comissária

Segundo a declaração apresentada às autoridades aeroportuárias da Argentina, a aeronave da Baires Fly S/A decolou dois pilotos, um comissário e quatro passageiros: Flávio; a mulher, Fernanda; e as filhas Carolina e Luiza

Flávio Bolsonaro e familiares deixam aeronave privada após pouso nos Estados Unidos - (crédito: Joe Raedle/Getty Images by AFP)
Flávio Bolsonaro e familiares deixam aeronave privada após pouso nos Estados Unidos - (crédito: Joe Raedle/Getty Images by AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou o passaporte italiano para deixar a Argentina rumo aos Estados Unidos. A informação consta no plano de voo, divulgado pelo jornalista argentino Pablo Duggan na manhã desta quarta-feira (28/10), na rede social X. Segundo a declaração apresentada às autoridades aeroportuárias da Argentina, a aeronave da Baires Fly S/A decolou dois pilotos, um comissário e quatro passageiros: Flávio; a mulher, Fernanda; e as filhas Carolina e Luiza.

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O avião decolou rumo aos Estados Unidos do Aeroporto Internacional de Puerto Iguazu. O parlamentar deixou o Brasil na noite de ontem (27/10) pela fronteira com a Argentina. Registros migratórios indicam que o filho de Jair Bolsonaro atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, por volta das 22h50. Na sequência, embarcou com a família em uma aeronave privada, cujo plano de voo indicava Guayaquil, no Equador, como destino inicial, o que, na verdade, era uma escala. De lá, seguiu para Miami.

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Documento de voo: manifestos de tripulação e passageiros, mostrando Flávio Bolsonaro e nacionalidade ITA.
Manifesto de voo confirma que Flávio Bolsonaro usou passaporte italiano ao deixar a Argentina para os Estados UnidosReprodução/X/@pabloduggan

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Flávio e a família desembarcaram nos Estados Unidos por volta das 10h30 de hoje. Derrotado nas urnas no domingo (25/10) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio é investigado no Supremo Tribunal Federal por suspeitas de irregularidades no financiamento de filme Dark Horse e por lavagem de dinheiro em caso que envolve o advogado Willer Tomaz.

Em sua última declaração pública, em vídeo divulgado na tarde de segunda (26/10), Flávio Bolsonaro afirmou que não pretendia deixar o Brasil e que entregaria os passaportes à Polícia Federal. "Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração, que é uma clara tentativa de me intimidar", afirmou ao contestar a determinação judicial.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/10/2026 12:07 / atualizado em 28/10/2026 12:10
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