MDB, PSDB e União Brasil reafirmam confiança nas eleições

Partidos de centro democrático e de direita declararam apoio à legitimidade e confiança nas eleições no Brasil após ataques ao sistema eleitoral feitos pelo candidato derrotado Flávio Bolsonaro. Em nota publicada na noite desta quarta-feira (28), os partidos MDB, União Brasil e PSDB, exortaram as declarações de Flávio e chamaram o comportamento do senador de "irrepreensível".

Em uma primeira manifestação após chegar aos Estados Unidos, o senador se autodeclarou presidente eleito. Em seguida, voltou atrás e se denominou como "líder do Brasil". As cartas, de teor golpista, tiveram repercussão imediata no Brasil e no mundo.

"É incompreensível o comportamento do candidato derrotado à Presidência da República. O exercício da oposição numa democracia é tão relevante quanto o exercício dos próprios governos. E ele deve se dar em território nacional, fiscalizando os atos do governo e cobrando os compromissos por ele assumidos com a população. O atual governo receberá uma herança, essa, sim, maldita, criada em boa parte por ele próprio durante as eleições. Mas tudo isso tem que ser feito dentro das regras da democracia, com respeito às instituições e ao processo eleitoral", declarou o PSDB.



O MDB, em um texto mais curto, declarou confiança na lisura do pleito. "O MDB reafirma sua total confiança no sistema eleitoral brasileiro e, portanto, na legitimidade do resultado do pleito do último domingo", destacou o partido.

Em uma manifestação firme, o União Brasil destacou que a democracia é inegociável. "O União Brasil reafirma que a democracia é, para o partido, um valor inegociável. Ela não depende de quem vence ou perde uma eleição, mas do compromisso de todos com o veredito das urnas. A eleição de 25 de outubro transcorreu com lisura e o seu resultado deve ser respeitado", destaca o texto.

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A sigla afirmou ainda que o foco agora deve ser pensar no desenvolvimento do país. "Nesse momento, é essencial que as instituições sejam maiores que as pessoas. Passada a eleição, é hora de encerrar a disputa e pensar nos enormes desafios que se colocam diante do nosso país. A eleição terminou. O Brasil continua, e precisa de todos nós", ressalta o comunicado.