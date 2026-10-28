Ana Elisa denuncia perseguição pós-eleição e fala sobre boicotes

A deputada federal Ana Elisa em vídeo divulgado nas redes sociais, onde mobiliza juristas para apoiar vítimas de assédio eleitoral - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT) publicou um vídeo nas redes sociais sobre perseguições ocorridas três dias após a eleição presidencial. A parlamentar abriu espaço na gravação para mobilizar juristas dispostos a prestar apoio a trabalhadores demitidos, comerciantes atingidos e cidadãos submetidos a assédio eleitoral.

No pronunciamento, a deputada comparou a movimentação de perseguição comercial a episódios da Alemanha nazista, período em que um boicote nacional impediu a população de comprar de comerciantes judeus. Ela também relembrou que o lema “Deus, pátria, família”, reproduzido por apoiadores do bolsonarismo, consiste em uma herança nazista.

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“Eu quero dizer que eu ainda acredito que existam pessoas boas que adotaram o movimento do bolsonarismo sem saber de onde este movimento é oriundo. Eu sempre os alertei sobre o lema ‘Deus, pátria, família’, que é herança da Alemanha nazista. Essa atitude agora de fazer boicote, também é uma herança. Nós estamos avançando cada vez mais para um país que parece com um país que matava judeu”, complementou.

Ao abordar os impactos dos ataques, a parlamentar alertou para o avanço dos casos após listas iniciais de estabelecimentos. Ela relata que médicos chegaram a anunciar em redes sociais a intenção de modificar remédios de pacientes, atitude que desrespeita o juramento profissional e atenta contra a integridade física das pessoas.

“Eu quero deixar isso aqui, que vocês se manifestem, que as pessoas consigam os procurar. Pessoas foram demitidas, comércios estão sendo boicotados, e isso não pode acontecer. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas.”

Mobilização jurídica nas redes

A deputada pediu que advogados utilizem os comentários da sua publicação para oferecer atendimento aos prejudicados. Ela orientou as vítimas a reunirem provas dos fatos para acionar os defensores, destacando que os responsáveis precisam responder por seus atos.

Ana Elisa relembrou o resultado da eleição presidencial de 2018, ressaltando que o grupo derrotado na época não fez ações semelhantes. “Nós já perdemos a eleição uma vez, foi em 2018, e isso não ocorreu“. A parlamentar ainda criticou as consequências das listas no mercado interno: “E aí depois não precisa reclamar da economia do país, se vocês estão boicotando a economia do país.”

A deputada afirmou que manterá o consumo regular em serviços de unha, sobrancelha, cabelo e depilação nos mesmos locais frequentados habitualmente, independentemente da posição política dos profissionais, rejeitando qualquer participação na elaboração de listas.

Médicos, advogados e influenciadores digitais reagiram às declarações da parlamentar. Profissionais do direito começaram a divulgar a disponibilidade de seus escritórios para prestar assistência aos demitidos.

Entre os que se manifestaram, a advogada Cledir Fátima orientou os trabalhadores sobre medidas cabíveis perante a Justiça do Trabalho: “Tenho visto gente aqui nas redes sociais, falando que tem empresa e que vai mandar as pessoas petistas embora. Gente, se isso acontecer com você é só procurar um advogado de sua confiança. E isso aumenta bastante na hora da sua indenização. A justiça do trabalho está lá só aguardando”. A profissional concluiu colocando a própria banca à disposição das pessoas demitidas.