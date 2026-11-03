Flávio Bolsonaro registra presença em sessão sobre PEC da Segurança

Segundo fontes ao Correio, um líder do governo disse que Flávio trocou de número e teve que fazer um novo processo de autentificação - (crédito: BBC Geral)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou presença, às 17h54 desta terça-feira (3/11), na sessão do Senado que discute a PEC 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública. O parlamentar está nos Estados Unidos desde 28 de outubro, quando deixou o Brasil após perder a eleição presidencial, mas ainda exerce o mandato e pode participar de sessões semipresenciais da Casa.

Segundo fontes ao Correio, um líder do governo disse que Flávio trocou de número e teve que fazer um novo processo de autentificação para poder registrar presença na sessão pelo infoleg.

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A PEC da Segurança Pública propõe fortalecer a integração entre os órgãos de segurança pública e ampliar a cooperação entre União, estados e municípios. O texto também prevê o endurecimento das regras penais para integrantes e líderes de facções criminosas, milícias e organizações paramilitares, além de mudanças nas atribuições das polícias Federal e Rodoviária Federal e na estrutura do sistema penitenciário. A proposta busca ainda ampliar os recursos destinados ao setor e incluir o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição.