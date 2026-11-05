Bolsonaro pede autorização para receber Marinho e Tereza Cristina

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que o ex-presidente receba os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso, e aguarda análise.
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Os encontros ocorrem em meio às articulações para a eleição da presidência do Senado, marcada para fevereiro de 2027. Marinho foi escolhido pelo PL para disputar o comando da Casa, enquanto Tereza Cristina também manifestou interesse em concorrer ao posto. A movimentação coloca os dois parlamentares no centro das negociações em torno da sucessão.
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Apesar da disputa, os senadores têm conversado sobre a possibilidade de construir um entendimento para evitar uma candidatura de um contra o outro. Entre as alternativas discutidas está um acordo de alternância no comando do Senado, com divisão dos mandatos entre os dois. Até o momento, porém, não há definição sobre um eventual acerto.
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