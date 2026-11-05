Governo pretende instalar comissão da MP das bets na próxima semana

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que vai tentar garantir a instalação, na próxima semana, da comissão mista da Medida Provisória (MP) que proíbe as apostas esportivas, conhecidas como bets, no Brasil.

Segundo o líder, ele pretende conversar com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), neste fim de semana, para tratar sobre a instalação e os possíveis nomes. Pelo rodízio, a relatoria caberá à Câmara, enquanto a presidência da comissão ficará com o Senado.

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A prioridade do governo, de acordo com o líder, é que a MP seja votada pelo Congresso ainda este ano. Para não perder seus efeitos, ela precisa ser aprovada na comissão mista e nos Plenários das duas Casas até março, tendo em vista que sua vigência deve ser prorrogada.

“Entenderemos se o Congresso escolher votar na próxima legislatura, há prazo para isso. Mas o nosso esforço e a orientação do governo é trabalhar para a instalação e votação dessa MP ainda este ano, nos termos em que foi editada pelo presidente da República”, disse.

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O líder avaliou que foi positivo ter aguardado uma sinalização do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. A Corte realizou uma audiência pública sobre a proibição das bets nesta semana. “Foi bom ter aguardado uma sinalização do Supremo sobre o tema”, disse.

Reforma Tributária

Além da MP, o líder afirmou que há um entendimento no governo de tentar aprovar no Congresso Nacional, até o final do ano, a Medida Provisória do Imposto Seletivo e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prorroga o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Ambas as matérias foram editadas pelo governo nesta quarta-feira (4).

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Ainda no âmbito da Reforma Tributária, o líder foi questionado sobre a possibilidade de redução da alíquota sugerida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para a CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços). Segundo ele, o governo está disposto a dialogar, mas defendeu que a decisão seja fundamentada em parâmetros fiscais, visando ao equilíbrio das contas públicas.

Presidência do Senado

Segundo o líder, ainda não há uma posição oficial do partido ou do governo de apoio à reeleição de Alcolumbre à Presidência do Senado. No entanto, Randolfe relembrou que, diante das candidaturas postas, a que o governo tem mais proximidade é a de Alcolumbre. No campo da oposição, o PL lançou nesta quarta-feira a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência do Senado. Há também a pré-candidatura da senadora Tereza Cristina (PP-MS).