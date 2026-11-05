Lula convida Janones para acompanhar viagens internacionais e fazer lives

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o deputado federal André Janones (Rede-MG) para acompanhá-lo em viagens internacionais e realizar transmissões ao vivo durante os compromissos. O convite foi feito nesta quinta-feira (5/11), durante a chamada “live da vitória”, realizada pelos dois nas redes sociais.

Janones ganhou projeção durante a campanha do segundo turno ao criar o chamado “Exército do Lula”, mobilização que reuniu mais de 10 milhões de seguidores em um canal do WhatsApp. Por volta das 19h40, a transmissão registrava cerca de 450 mil aparelhos conectados simultaneamente no canal oficial do presidente no YouTube.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Governo define 27 minerais estratégicos para receber incentivos

Durante a conversa, Lula afirmou que viajará à Turquia na próxima segunda-feira(9/11) para participar da COP 31 e sugeriu que o deputado o acompanhe para realizar transmissões com os apoiadores.

Lula também mencionou uma viagem de trabalho às Filipinas, após a passagem pela Turquia, e voltou a convidar Janones para acompanhá-lo. O presidente sugeriu que os dois façam uma transmissão diretamente do país asiático.

Leia também: Lula defende responsabilidade fiscal para atrair investimentos em minerais críticos

“E depois da Turquia, vou fazer uma viagem de trabalho nas Filipinas — são mais 11 horas de voo — e você aproveita e vai junto também. Podemos fazer uma live das Filipinas para cá. É o nosso exército itinerante no mundo”, declarou.